Operation Sindoor: परेश रावल से लेकर छावा एक्टर तक भारतीय सेना की तारीफ में बॉलीवुड सितारों लिखे ये मैसेज

भारत ने 6 मई की रात पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर हमला किया. इस मिसाइल हमले को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है. बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाकों में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. इसमें लश्कर-ए-तैयबा के मुख्य ट्रेनिंग सेंटर को भी उड़ा दिया गया है. भारतीय सेना की ओर से आधिकारिक घोषणा के बाद इसकी गूंज मनोरंजन जगत के गलियारों में भी सुनाई दी. कई बॉलीवुड सितारों ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए भारतीय सेना की तारीफ की है.

रितेश देशमुख

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे. जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया. इस पर रितेश देशमुख ने लिखा, 'जय हिंद की सेना...भारत माता की जय! ऑपरेशन सिंदूर'. एक्टर का यह पोस्ट रक्षा मंत्रालय की पुष्टि के ठीक बाद आया है. भारतीय वायुसेना ने पीओके और पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है.

निमरत कौर

दसवीं की एक्ट्रेस निमरत कौर ने भी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ऑपरेशन सिंदूर पर एक पोस्ट शेयर की. 'हमारी सेनाओं के साथ एकजुट. एक देश. एक मिशन. #जयहिंद #ऑपरेशन सिंदूर @mygovindia @indianarmy.adgpi @narendramodi'

परेश रावल

हेरा फेरी के अभिनेता परेश रावल ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ट्वीट किया और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. '#ऑपरेशन_सिंदूर #भारतीय सशस्त्र बल @narendramodi जी,' उनके कैप्शन में लिखा है.

विनीत कुमार सिंह

छावा के अभिनेता विनीत कुमार सिंह ने इस बारे में पोस्ट करने के लिए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज का सहारा लिया. '#जय हिंद #भारतीय सशस्त्र बल #पहलगाम आतंकवादी हमला #भारत,' उनके कैप्शन में लिखा है. उन्होंने भारतीय सेना के शेयर किए गए ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर भी शेयर किया है.

मधुर भंडारकर

फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने सुबह 5 बजे इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. 'हमारी प्रार्थनाएं हमारी सेनाओं के साथ हैं. एक राष्ट्र, हम सब एक साथ खड़े हैं. जय हिंद, वंदे मातरम.'

Our prayers are with our forces. One nation, together we stand. Jai Hind, Vande Mataram. 🇮🇳🙏 pic.twitter.com/IyiOX8hqma