महानवमी पर अमिताभ बच्चन को याद आए बाबूजी के शब्द, लिखा- जय हिन्द, जय भारत, जय जय विजय...

आज नवरात्रि का नौवां दिन है और इसे महानवमी के रूप में मनाया जाता है. इस पावन पर्व को बॉलीवुड सितारे श्रद्धा के साथ मना रहे हैं. लेकिन इस मौके पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है और बाबूजी यानी अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की कुछ पंक्तियां शेयर की हैं. इस तरह उनकी इस पोस्ट पर फैन्स के खूब कमेंट आ रहे हैं. अमिताभ बच्चन के कुछ फैन्स उनके डायलॉग की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ उनका फोटो शेयर कर रहे हैं. इस तरह उन्हें इसे लेकर खूब रिस्पॉन्स मिल रहा है.

T 5518 - जय हिन्द ! जय भारत !! जय जय विजय !! 🇮🇳



"मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़

कभी नहीं जो तज सकते हैं, अपना न्यायोचित अधिकार

कभी नहीं जो सह सकते हैं, शीश नवाकर अत्याचार

एक अकेले हों, या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़

मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी… — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 1, 2025

अमिताभ बच्चन ने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपनी इस पोस्ट को शेयर करतेहुए लिखा है,

मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़ !!! - हरिवंश राय बच्चन'

अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्मों की बात करें तो इनमें कल्कि 2 का नाम प्रमुखता से आता है. कल्कि 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. बताया जा रहा है कि वह रामायण में काम कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन अपने शो कौन बनेगा करोड़पति की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं.