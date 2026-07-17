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परेश रावल पर फूटा OMG 2 के प्रोड्यूसर का गुस्सा, फिल्म के विवाद की बताई पूरी सच्चाई!

ओह माय गॉड 2 एक बार फिर चर्चा में आई जब एक पॉडकास्ट के दौरान अभिनेता परेश रावल ने कहा कि ओएमजी 2 का आइडिया और कहानी उनकी थी.

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परेश रावल पर फूटा OMG 2 के प्रोड्यूसर का गुस्सा, फिल्म के विवाद की बताई पूरी सच्चाई!
परेश रावल पर फूटा OMG 2 के प्रोड्यूसर का गुस्सा
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ओह माय गॉड 2 एक बार फिर चर्चा में आई जब एक पॉडकास्ट के दौरान अभिनेता परेश रावल ने कहा कि ओएमजी 2 का आइडिया और कहानी उनकी थी. वो फिल्म की पटकथा को लेकर अजय देवगन और सलमान खान को मिले और फिर फिल्म की कहानी निर्माता अश्विन वर्धे के पास पहुंच गई. उन्होंने अक्षय कुमार को लेकर फिल्म बना डाली. इन सभी मुद्दों पर अब फिल्म के निर्माता अश्विन वर्धे ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है. 

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उन्होंने कहा, 'विकी लालवानी के हालिया पॉडकास्ट में परेश रावल की ओर से ओएमजी-2 के बारे में लगाए गए आरोप चौंकाने वाले, असत्य और निराधार हैं. इन आरोपों ने मुझे सार्वजनिक रूप से रिकॉर्ड सीधा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है. मैं ओएमजी-2 की यात्रा का अपना संस्करण साझा करना चाहता हूं, जैसा कि वास्तव में हुआ था.'  

अश्विन वर्धे ने आगे कहा, 'यह वरिष्ठ अभिनेता पवन मल्होत्रा थे जिन्होंने सबसे पहले मुझे लेखक-निर्देशक अमित राय का नाम सुझाया था. मैंने मल्होत्रा के साथ 'मुबारकां' में काम किया था, जो एक फिल्म मैंने प्रोड्यूस की थी. मैं अमित से एक बिल्कुल अलग फिल्म के लिए मिला था. उसके बाद, अमित और मैं दोस्त बन गए और हम अक्सर बांद्रा, मुंबई में उनके ऑफिस में मिलते थे. उन दिनों में से एक दिन, एक अनौपचारिक बातचीत में, अमित ने मुझे एक विषय संक्षिप्त में बताया, जो मेरे साथ रह गया. वही वह विषय था जो आखिरी में ओएमजी-2 बना.' 

उन्होंने आगे कहा, 'जब मैंने इसे पहली बार सुना, तो मेरी तत्काल प्रतिक्रिया यह थी कि यह विषय पूरी तरह से ओएमजी के प्रारूप जैसा था. तब, अमित ने मुझे बताया कि उन्होंने इसे ओएमजी प्रारूप में लिखा है क्योंकि परेश रावल ने उनसे कहानी के मामले में ओएमजी के जितना संभव हो उतना करीब रहने के लिए कहा था. परेश ने उनकी पिछली फिल्म 'रोड टू संगम' में उनके साथ काम किया था और वे दोनों अच्छी दोस्ती साझा करते थे, लेकिन मुझे एक चिंता थी कि ओएमजी 2 अक्षय कुमार या उनकी मंजूरी के बिना नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि मैं जानता था कि फिल्म के आईपी (बौद्धिक संपदा) अधिकार उनके पास हैं."  

अश्विन वर्धे ने कहा, 'अमित ने यही सवाल परेश से पूछा था और परेश ने उनसे कहा था कि आईपी उनके (परेश) पास है और चिंता की कोई बात नहीं है. हालांकि अमित के मन में अभी भी शंकाएं थीं, लेकिन परेश ने उन्हें सूचित किया कि भले ही ओएमजी का 100वां भाग बनाना पड़े, केवल आप ही इसे लिखेंगे और निर्देशित करेंगे, यह सुझाव देते हुए कि वे फिल्म के असली मालिक थे. इसीलिए अमित आगे बढ़े और अपनी पटकथा पूरी की, जो पूरी तरह से उनकी अपनी है. एकमात्र अंतर यह था कि ईश्वर का किरदार (जिसे बाद में अक्षय कुमार ने निभाया था) एक फकीर का था.'
  
'तभी मुझे स्पष्ट हुआ कि परेश क्या करने की कोशिश कर रहे थे. वह एक अलग नाम से ओएमजी का एक संस्करण बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो अनैतिक और गैर-पेशेवर है. यह किसी और की रचना और संपत्ति को चुराने और उसे एक भेष में उपयोग करने की कोशिश थी. मेरे लिए, यह चोरी से कम नहीं है."

अश्विन वर्धे ने आगे कहा,'परेश अपने पॉडकास्ट में कहते हैं कि उन्होंने इस पटकथा के साथ कई अभिनेताओं से संपर्क किया और उन सभी ने इसे ठुकरा दिया. वह यह बताना भूल जाते हैं कि उन सभी ने इसे क्यों ठुकराया. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन सभी ने उनसे कहा - यह ओएमजी है और वह अक्षय कुमार की फिल्म है. हमें ऐसी चीज़ में क्यों पड़ना चाहिए जो उनकी है? या जाकर उनकी मंजूरी क्यों न लें. तब मुझे एहसास हुआ कि पटकथा को सुरक्षित करने की आवश्यकता है और तभी मेरी कंपनी (वाकाओ फिल्म्स) ने पटकथा का अधिग्रहण किया.' 

'पटकथा अमित राय के नाम पर पंजीकृत थी और अभी भी है, जो फिल्म के एकमात्र लेखक हैं. परेश की ओर से फिल्म की पटकथा के लिए किसी भी तरह के श्रेय की उम्मीद करना पूरी तरह से अनुचित और निराधार है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसका उन्होंने हमारी कई बैठकों में कभी उल्लेख नहीं किया. शायद इसलिए क्योंकि यह सच नहीं है. फिल्म का अधिग्रहण करने के बाद, अमित के कहने पर, मैं परेश से मिला, लेकिन वह उन्हें फिल्म में कास्ट करने के लिए ही था. हम उनसे एक बार महालक्ष्मी के विलिंगटन क्लब में और एक बार जुहू के मांगी फेरा रेस्तरां में मिले, जहां हमने उनकी भूमिका और चरित्र पर चर्चा की.'

  
अश्विन वर्धे ने आगे कहा, 'मैं तीसरी बार परेश से जुहू के सोहो हाउस में मिला, जहां मैंने उनसे कहा कि मुझे यह पटकथा पहले अक्षय कुमार के पास ले जानी होगी क्योंकि यह ओएमजी जैसी बहुत अधिक है और ऐसा न करना मेरे पक्ष से अनैतिक होगा. उनकी प्रतिक्रिया देखकर मैं हैरान रह गया. वह इस बात पर जोर दे रहे थे कि यह फिल्म ओएमजी नहीं हो सकती - उन्होंने बिना किसी तर्कसंगत कारण के इसे बार-बार दोहराया. एक बिंदु के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वह अक्षय कुमार को परियोजना से दूर रखना चाहते थे, इसके कारण उन्हें ही पता होंगे.'
  
'खुद एक निर्माता होने के नाते, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो दूसरे निर्माता के लिए हानिकारक हो. यह वैसा ही है जैसे मैं 'शोले' की तर्ज पर एक पटकथा बनाऊं और सिप्पी फिल्म्स से अनुमति न लूं. केवल ठाकुर बलदेव सिंह के चरित्र को महिला में बदलने से कुछ नहीं बदलेगा. मैंने न केवल इसके नैतिक निहितार्थों बल्कि कानूनी परिणामों को भी समझाने की कोशिश की - लेकिन परेश अड़े रहे. उनकी लगातार रट यही थी - यह ओएमजी नहीं बन सकती, लेकिन चूंकि पटकथा अब हमारी थी, हमने सही काम करने का फैसला किया. और इसी तरह OMG-2 बनी.'  

'जो कुछ हुआ उसके बावजूद, परेश अभी भी पहले अभिनेता थे जिनसे हमने संपर्क किया. अक्षय कुमार ने भी उनसे बात की और उन्हें भूमिका निभाने के लिए मनाने की कोशिश की. लेकिन वह अपने रुख से टस से मस नहीं हुए. हमने लगभग दो महीने इंतजार किया, जिसके बाद हम आगे बढ़ गए. इस पूरी यात्रा के दौरान, मैं दोहराता हूं कि फिल्म के साथ परेश की भागीदारी केवल एक अभिनेता के रूप में थी और कुछ नहीं. वास्तव में, उस समय हमारे बीच एक अभिनेता समझौता भी हुआ था. मुझे यह भी बताना चाहिए कि परेश रावल को ओएमजी-2 में निर्माता के रूप में उचित श्रेय दिया गया था, भले ही उन्होंने इसमें शून्य योगदान दिया था. उन्होंने अपनी पत्नी, स्वरूप परेश रावल और अपने व्यावसायिक भागीदार, हेमल ठक्कर को श्रेय देना चुना.'  

अपनी बात को खत्म करते हुए निर्माता ने कहा, 'सिर्फ इतना ही नहीं, परेश रावल को ओएमजी-2 के लिए एक निर्धारित राशि का भुगतान भी किया गया था, जिसका उल्लेख करना वह हाल ही के साक्षात्कार में आसानी से भूल जाते हैं. मैं फिर से कहना चाहता हूं कि किसी ने परेश रावल को किसी भी चीज़ से धोखा देने की कोशिश नहीं की. हम केवल उन्हें ऐसा करने से रोकने के दोषी हैं.' निर्माता अश्विन वर्दे के इस विस्तृत बयान ने फिल्म से जुड़े विवादों और दावों पर अपनी ओर से स्पष्टीकरण दे दिया है. 

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