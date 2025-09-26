विज्ञापन

OG Worldwide Box Office Collection Day 1: पहले दिन शाहरुख खान की जवान को चटाई धूल, ओजी ने दुनियाभर में कमा डाले इतने करोड़

OG Worldwide Box Office Collection Day 1: पवन कल्याण की इस फिल्म ने अपने पहले दिन में शाहरुख खान से लेकर रणबीर कपूर और रजनीकांत की फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ डाला है.

पवन कल्याण की 'ओजी' ने तोड़ा रिकॉर्ड, बनीं 2025 की सबसे बड़ी ओपनर
नई दिल्ली:

OG Worldwide Box Office Collection Day 1: हरी हरा वीरा मल्लू की असफलता के बाद पवन कल्याण अपनी नई फिल्म ओजी (दे कॉल हिम ओजी) को लेकर सुर्खियों में हैं. उनको इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं. ओजी को एडवांस बुकिंग में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म के जबरदस्त हाइप का असर इसके पहले दिन की कमाई में साफ दिखा है. यह वजह है कि पवन कल्याण की इस फिल्म ने अपने पहले दिन में शाहरुख खान से लेकर रणबीर कपूर और रजनीकांत की फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ डाला है.  

उम्मीदों पर खरा उतरते हुए ओजी ने दुनिया भर के सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया और पवन कल्याण के करियर का सबसे बड़ा ओपनिंग डे रिकॉर्ड कायम कर लिया. फिल्म ने तेलुगु राज्यों में धांसू शुरुआत की. पहले दिन ग्रॉस कलेक्शन 140 करोड़ रुपये से ज्यादा का रहा, जबकि शेयर करीब 88 करोड़ रुपये का. इससे यह तेलुगु सिनेमा की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर बन गई. थिएट्रिकल राइट्स की वैल्यू 180 करोड़ रुपये थी, और पहले ही दिन आधी से ज्यादा रिकवरी हो गई.

विदेशों में भी फिल्म ने आग लगा दी. अमेरिका में पेड प्रीमियर्स से करीब 26 करोड़ रुपये आए, कुल ओवरसीज ओपनिंग 50 करोड़ रुपये के आसपास रही. पहले दिन का वर्ल्डवाइड टोटल 154 करोड़ रुपये हो गया. इस शानदार डेब्यू से ओजी भारतीय सिनेमा की टॉप 10 सबसे बड़ी ओपनर्स की लिस्ट में शामिल हो गई. भारत में नेट कलेक्शन 91 करोड़ रुपये रहा, जिसमें पेड प्रीव्यूज भी शामिल हैं.

यह हालिया हिट्स जैसे एनिमल (116 करोड़), जवान (128 करोड़), लियो (143 करोड़) और कूली (153 करोड़) के ओपनिंग डे को पीछे छोड़ चुकी है. अब फिल्म सालार (158 करोड़) और केजीएफ चैप्टर 2 (159 करोड़) के आंकड़ों का पीछा कर रही है. हालांकि टॉप तीन रिकॉर्ड होल्डर्स (पुष्पा 2, आरआरआर और बाहुबली 2) से अभी पीछे है, लेकिन पवन कल्याण ने स्टाइल से अपनी बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री री-राइट कर दी. फैंस की दीवानगी और डायरेक्टर सुजीत की एक्शन थ्रिलर ने सबको चौंका दिया. ओजी ने साबित कर दिया कि पावरस्टार का जादू बरकरार है!
 

