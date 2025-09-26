बोनी कपूर का खुलासा एक्स वाइफ मोना ने खरीदी थी श्रीदेवी और उनकी शादी की अंगूठी, घर से दूर अर्जुन कपूर पूछते ये सवाल

बोनी कपूर बॉलीवुड के मशहूर निर्माताओं में से एक हैं, जिन्होंने कई हिट फिल्में बनाई हैं. इसके अलावा वह अपनी पत्नी सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं. श्रीदेवी अब भले इस दुनिया में ना रही हो, लेकिन उनसे जुड़ी यादों को वह अक्सर शेयर करते रहते हैं. अब एक बार फिर से बोनी कपूर ने श्रीदेवी को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को शेयर किया है. चंदा कोच्छर के यूट्यूब चैनल पर बातचीत में उन्होंने अपनी दो शादियों और उससे जुड़ी भावनात्मक उलझनों के बारे में खुलकर बात की.
बोनी कपूर ने 1983 में मोना शौरी कपूर से और 1996 में दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी से शादी की थी. बोनी ने बताया कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी मोना को सब कुछ सच-सच बता दिया था. उन्होंने कहा, "मैंने मोना से कहा था, यह अंगूठी जो मैं पहन रहा हूं और जो श्रीदेवी ने पहनी थी, दोनों मोना ने ही खरीदी थीं." उन्होंने मोना की समझदारी की तारीफ की, जिन्होंने अपने बच्चों, अर्जुन और अंशुला, को कभी उनके या श्रीदेवी के बच्चों के खिलाफ नहीं भड़काया.
बोनी कपूर ने उस दौर को याद किया जब श्रीदेवी ने अपने माता-पिता को खो दिया था. उन्होंने कहा, "मुझे अर्जुन का एक पत्र मिला था, जिसमें उसने पूछा था, 'आप घर क्यों नहीं आते?' मुझे बहुत बुरा लगता था. मैं क्या करता? एक तरफ मेरी पत्नी (श्रीदेवी) थी, दूसरी तरफ मेरे बच्चे. मैं श्रीदेवी को अकेला नहीं छोड़ सकता था." बोनी कपूर ने बताया कि उनके बच्चे अपनी मां और दादा-दादी के साथ थे, लेकिन फिर भी अलगाव का दर्द उन पर भारी था.
श्रीदेवी के साथ उनके रिश्ते को लेकर उस समय विवाद भी हुआ था, खासकर मोना के दर्द की वजह से. लेकिन समय के साथ परिवार में सुलह हो गई. 2018 में श्रीदेवी की असमय मृत्यु के बाद, बोनी ने उनकी यादों को संजोया और परिवार को एकजुट किया. आज वे गर्व महसूस करते हैं कि उनके चारों बच्चे अर्जुन, अंशुला, जाह्नवी और खुशी एक परिवार के रूप में साथ हैं.
