साउथ की 12 करोड़ की इस थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए 50 करोड़, जानें कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज

Officer On Duty OTT Release Date: मलयालम थ्रिलर ऑफिसर ऑन ड्यूटी की बॉक्स ऑफिस पर धूम जारी है. लेकिन इस बीच फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट आ गई है. फिल्म बॉक्स ऑफिस डार्क हॉर्स के तौर पर सामने आई थी और इसे 12 करोड़ रुपये के मामूली बजट में फिल्म ने दुनिया भर में 50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. कुंचाको बोबन की इस फिल्म की अब ओटीटी रिलीज डेट भी आ गई है. फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का जबरदस्त फायदा मिला है.

ऑफिसर ऑन ड्यूटी का निर्देशन जीतू अशरफ ने किया है. इस फिल्म के साथ जीतू ने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा है. अब इस बात का ऐलान हो गया है कि ऑफिसर ऑन ड्यूटी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और कब रिलीज होगी. ऑफिसर ऑन ड्यूटी 20 मार्च से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. यह फिल्म मलयालम, तेलुगु, हिंदी, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में स्ट्रीम की जाएगी. फिल्म का थिएट्रिकल विंडो चार सप्ताह का था.

Puthiya officer etheetund, stand in line and salute

Watch Officer on Duty on Netflix, out 20 March in Malayalam, Hindi, Telugu, Tamil, Kannada#OfficerOnDutyOnNetflix pic.twitter.com/1Y8O7aK3ln