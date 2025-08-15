विज्ञापन

3 दिन का है लॉन्ग वीकेंड, ओटीटी पर घर बैठें उठाएं इन हॉरर से लेकर थ्रिलर फिल्में और सीरीज का मजा 

15 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक... इस हफ्ते लॉन्ग वीकेंड पर आप घर बैठें ये नई फिल्में और सीरीज नेटफ्लिक्स से लेकर प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

नेटफ्लिक्स से लेकर प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई ये नई फिल्में और सीरीज
15 अगस्त आ गया है... इस बार स्वतंत्रता दिवस पर शुक्रवार को आया है, जिसके चलते आपको एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन की लंबी छुट्टियां मिल रही है. हालांकि इस हफ्ते सिनेमाघरों में 2 बड़ी फिल्म ऋतिक रोशन की'वॉर 2' और रजनीकांत की 'कुली' जैसी दो बड़ी फिल्मों ने दस्तक दी है. हालांकि इन दो फिल्मों को अगर आप 6 घंटे में देख भी लें तो आपके पास कुछ नया देखने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं, जिन्हें आप लॉन्ग वीकेंड पर घर बैठे अपने परिवार के साथ देख सकते हैं. इस हफ्ते रोमांच, जासूसी, एक्शन और हॉरर से लेकर गंभीर राजनीतिक थ्रिलर तक दिलचस्प से भरपूर नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं, जिनका लुत्फ 3 दिनों में आप उठा सकते हैं. 

सारे जहां से अच्छा: प्रतीक गांधी यह थ्रिलर सीरीज 13 अगस्त को रिलीज हो चुकी है. इसमें अभिनेता एक भारतीय जासूस की भूमिका में हैं, जो अपने मिशन में सीमा पार जाकर दुश्मन के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करता है. यह शो देशभक्ति की भावना को जगा देगा. इसमें प्रतीक गांधी, सनी हिंदुजा, सुहैल नैयर, कृतिका कामरा, तिलोत्तमा शोम और रजत कपूर जैसे कलाकार हैं. 

तेहरान: जॉन अब्राहम स्टारर सीरीज 'तेहरान' में राजनीतिक साजिशों का घमासान देखने को मिलेगा. यह 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को जी5 पर स्ट्रीम हो रही है. यह रूस-यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में एक भारतीय पुलिस अधिकारी की कहानी को पेश करती है जो अंतरराष्ट्रीय साजिशों में फंस जाता है. विस्फोटों की जांच करते हुए वह खुद को एक ऐसे जाल में पाता है, जहां न केवल उसकी जान, बल्कि देश की सुरक्षा भी दांव पर लगी होती है. अरुण गोपालन ने फिल्म को निर्देशित किया है. इसमें जॉन के साथ मानुषी छिल्लर और नीरू बाजवा ने भी काम किया है. फिल्म में एक्टर दिल्ली पुलिस के एसीपी राजीव कुमार का किरदार निभा रहे हैं.

अंधेरा: अगर आपको हॉरर जॉनर के दिवाने है तो यह आपके लिए बेहतरीन विकल्प है. यह सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर 14 अगस्त को स्ट्रीम हो रही है. यह अलौकिक घटनाओं से भरपूर है. इसमें एक लापता लड़की की कहानी है, जिसका केस इंस्पेक्टर कल्पना कदम और मेडिकल छात्र जय सुलझाने की कोशिश करते हैं. इसमें कुल आठ एपिसोड है, जिसका निर्देशन राघव डार ने किया है. वहीं फरहान अख्तर द्वारा निर्मित है. इसमें प्राजक्ता कोली, सुरवीन चावला, प्रिया बापट और करणवीर मल्होत्रा जैसे कलाकार है.

नाइट ऑलवेज कम्स: यह एक अमेरिकी क्राइम थ्रिलर फिल्म है. यह 15 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. इसकी कहानी काफी दिलचस्प है. इसमें एक लड़की अपना सबकुछ दांव पर लगाकर अपने घर को बचाना चाहती है.

'कोर्ट कचहरी'- यह पांच एपिसोड वाली लीगल कॉमेडी-ड्रामा है, जिसमें परम की कहानी है. परम पर अपने पिता की वकालत की विरासत को आगे बढ़ाने का दबाव है, पर वह विदेश जाने का सपना देख रहा होता है. इस सीरीज में पवन मल्होत्रा और आशीष वर्मा जैसे स्टार्स हैं. यह सीरीज सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है.

'सेना- गार्जियंस ऑफ द नेशन'- यह एक मिलिट्री एक्शन ड्रामा है, जिसमें विक्रम सिंह चौहान, यशपाल शर्मा, शर्ली सेतिया और आनंदेश्वर द्विवेदी मुख्य भूमिका में हैं. इस सीरीज में कैप्टन कार्तिक शर्मा की कहानी है, जो उनके पिता के साथ मुश्किल रिश्ते से लेकर देश सेवा करने तक के उनके सफर को दिखाती है. इसे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर आप देख सकते हैं. 

