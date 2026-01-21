Exclusive: ‘ओ रोमियो’ विवाद: हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर का दावा-हुसैन जैदी ने भी नहीं ली इजाजत

फिल्म ‘ओ रोमियो' का टीजर सामने आते ही विवाद शुरू हो गया था. हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने आरोप लगाया कि फिल्म बनाने से पहले उनके परिवार से किसी तरह की इजाजत नहीं ली गई. इसके बाद सनोबर के वकील डी.वी. सरोज ने निर्देशक विशाल भारद्वाज और निर्माता साजिद नाडियाडवाला को कानूनी नोटिस भेजा. नोटिस के जवाब में कहा गया कि यह फिल्म हुसैन उस्तरा पर आधारित नहीं है. 21 फरवरी को मुंबई में फिल्म ‘ओ रोमियो' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब विशाल भारद्वाज से पूछा गया कि उन्होंने फिल्म बनाने से पहले हुसैन उस्तरा के परिवार से इजाजत क्यों नहीं ली, तो उन्होंने कहा, “अगर इजाजत लेने की बात आती है, तो वह किताब लिखने वाले लेखक की जिम्मेदारी होती है, फिल्म बनाने वाले की नहीं. क्योंकि यह फिल्म एक छपी हुई किताब की कहानी पर बनी है, न कि किसी निजी काग़जात या सीधे किसी की जिंदगी की कहानी पर.”

ये भी पढ़ें; धनाश्री के बाद आरजे महवश संग भी टूटा युजवेंद्र चहल का रिश्ता, सोशल मीडिया पर किया एक-दूसरे को अनफॉलो

विशाल भारद्वाज के मुताबिक, यह कहानी लेखक हुसैन जैदी की किताब ‘माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई ‘ की एक कहानी पर आधारित है और उन्होंने किताब के जरिये इसके अधिकार लिए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि हुसैन जैदी ने हुसैन उस्तरा के परिवार से इजाजत ली होगी या लेनी चाहिए थी.

हालांकि, जब एनडीटीवी ने हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख से खास बातचीत में पूछा कि क्या हुसैन जैदी ने किताब लिखने से पहले उनसे इजाजत या अधिकार लिए थे, तो सनोबर ने कहा, “जी नहीं, हमें तो यह भी नहीं पता था कि उनकी किताब कब आई. हाल ही में हमने इंस्टाग्राम पर उनका एक प्रसारण देखा, तब हमें पता चला कि उन्होंने किताब में और प्रसारण में मेरे बाबा के बारे में बहुत कुछ लिखा और बोला है, वो भी गलत. इसके बाद हमने तुरंत उनसे संपर्क करने की कोशिश की. हमने उन्हें संदेश भेजे, तो जवाब में बस इतना कहा गया कि ‘हम लोग एक टीम हैं, सर से बात करेंगे और आपको जवाब देंगे.' लेकिन उसके बाद कई दिन निकल गए. मैंने उनसे यह भी कहा था कि आप यह प्रसारण हटाइए और गलत बातें फैलाना बंद कीजिए, नहीं तो हम आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप किसी की जिंदगी के बारे में इस तरह कुछ भी नहीं बोल सकते.”

जब सनोबर से पूछा गया कि क्या उनके पिता की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है, तो उन्होंने कहा, “जी बिल्कुल. उन्होंने सिर्फ अपनी लोकप्रियता के लिए बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है. नाम मेरे बाबा का ही लिया जा रहा है, लेकिन बातें बहुत गलत जोड़ी गई हैं. जो चीजें थीं ही नहीं, वो भी डाल दी गई हैं. और ऊपर से हुसैन जैदी कहते हैं कि वे मेरे बाबा के दोस्त थे. अगर दोस्त भी थे, तब भी उन्हें यह हक़ नहीं है कि वे उनके बारे में कुछ भी लिख दें. उन्हें परिवार से पहले बात करनी चाहिए थी. मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं हैं. अगर वे जिंदा होते, तो बात अलग होती. लेकिन जब वे हैं ही नहीं, तो उनके बारे में इस तरह गलत बातें नहीं कही जा सकतीं.” जब सनोबर से पूछा गया कि कानूनी कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या उनके वकील द्वारा भेजे गए नोटिस का कोई जवाब आया है, तो उन्होंने कहा, “नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है.”

आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर सनोबर ने कहा, “अभी हमारा मामला चल रहा है. हम लोग केस दर्ज करेंगे और जो भी होगा, कानूनी तरीके से करेंगे. इंशाल्लाह, जो होगा अच्छा ही होगा.” एक तरफ निर्देशक विशाल भारद्वाज ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेखक हुसैन जैदी पर डाल दी है, वहीं सनोबर शेख का कहना है कि हुसैन जैदी ने भी न तो उनसे इजाजत ली और न ही किसी तरह के अधिकार. ऐसे में अब देखना होगा कि फिल्म ‘ओ रोमियो' से जुड़ा यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है.