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एयर एम्बुलेंस से मुंबई लौटीं नुसरत भरूचा, वीडियो देख फैंस की बढ़ी चिंता

नुसरत भरूचा के बाली एक्सीडेंट पर आधिकारिक बयान शेयर करते हुए टीम ने बताया था कि उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है. 

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एयर एम्बुलेंस से मुंबई लौटीं नुसरत भरूचा, वीडियो देख फैंस की बढ़ी चिंता
नुसरत भरूचा एयर एम्बुलेंस में लौटीं मुंबई
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के बाली में हुए एक्सीडेंट के बाद मुंबई लौट आई हैं. दरअसल, बीती रात एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें भारत लाया गया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद फैंस को उनकी चिंता हो गई थी. हालांकि इससे पहले उनकी टीम की ओर से आधिकारिक बयान सामने आया था. नुसरत की पब्लिसिस्ट संचिता त्रिवेदी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, हादसे में एक्ट्रेस की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है. फिलहाल नुसरत बाली के एक अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों की आगे की जांच के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाएगी. 

कैसी है नुसरत की हालत 

टीम की ओर से जारी बयान में कहा गया, ''नुसरत भरूचा काम और छुट्टियों के सिलसिले में बाली गई थीं, जहां दुर्भाग्यवश उनके एक हादसा हो गया और उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया. फिलहाल नुसरत बाली के एक अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं. उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है. डॉक्टर पहले उनकी स्थिति का पूरा मूल्यांकन करेंगे और इसके बाद सर्जरी को लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी. इस समय हमारी सबसे पहली प्राथमिकता नुसरत का स्वास्थ्य और उन्हें जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है. हम उन्हें एयर एंबुलेंस के जरिए बाली से मुंबई लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जहां उनकी सर्जरी की जाएगी. चोट की गंभीरता और सर्जरी को देखते हुए नुसरत को ठीक होने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत होगी. ऐसे में आने वाले कुछ हफ्तों तक उनका प्रोफेशनल कमिटमेंट प्रभावित होने की संभावना है.''

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प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील

नुसरत की पब्लिसिस्ट ने लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील भी की. टीम ने कहा, "हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस समय उनकी निजता का सम्मान करें और उन्हें अपने इलाज और रिकवरी पर ध्यान देने के लिए जरूरी समय और स्पेस दें. नुसरत के लिए चिंता और शुभकामनाएं व्यक्त करने वाले सभी लोगों के हम आभारी हैं. सही समय पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी."

बाली में वर्क के बाद ट्रिप पर थीं नुररत 

दरअसल, इससे पहले नुसरत भरूचा के बाली में एक्सीडेंट की खबर सामने आई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस काम के सिलसिले में बाली गई थीं. वहां अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरे करने के बाद उन्होंने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया. इसी दौरान वह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे का शिकार हो गईं. हादसे में चोट लगने के बाद उन्हें बाली के अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब उनकी टीम के बयान से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने की पुष्टि हो गई है.  

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