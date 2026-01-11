विज्ञापन

नुपूर सेनन ने संगीत सेरमनी में किया बोले चूड़ियां गाने पर डांस, जीजू के लिए परफॉर्मेंस देने में कृति सेनन भी नहीं रही पीछें

नूपुर सेनन 11 जनवरी को स्टेबिन बेन से शादी करने वाली हैं, जिससे पहले हल्दी और संगीत की रस्में निभाई गई हैं.

नुपूर सेनन ने किया स्टेबिन बेन के लिए डांस

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन आज यानी 11 जनवरी को सिंगर स्टेबिन बेन के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. हाल ही में दोनों की शादी के रस्में शुरू हुईं, जिसके चलते हल्दी से लेकर संगीत सेरेमनी तक के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. दरअसल, अभी तक कृति ने इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट नहीं की हैं, लेकिन शादी में शामिल हुए कुछ लोगों ने तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें कृति से लेकर दुल्हन नुपूर सेनन और दूल्हा सिंगर स्टेबिन बेन डांस फ्लोर पर मस्ती करते दिख रहे हैं. वहीं एक वीडियो में बोले चूड़ियां गाने पर नुपूर सेनन अपने होने वाले पति स्टेबिन के लिए डांस करती हुई नजर आ रही हैं. जबकि कृति सेनन उनका साथ दे रही हैं.

नुपूर सेनन ने किया संगीत सेरेमनी में डांस

झीलों की नगरी उदयपुर में फेयरमोंट पैलेस में नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन की शादी की रस्मों के वीडियो सामने आए हैं. कुछ वीडियो हल्दी की हैं, जिसमें पीले आउटफिट में हर कोई मस्ती करता दिख रहा है. नूपुर सेनन की हर रस्म में कृति को खूब डांस करते हुए देखा जा रहा है. संगीत के फंक्शन में भी कृति अपने दोस्तों के साथ डांस करती दिख रही हैं. संगीत में दूल्हा-दुल्हन भी साथ में रोमांटिक डांस कर रहे हैं. इसी बीच सामने आए वीडियो में कभी खुशी कभी गम के गाने बोले चूड़ियां पर नुपूर सेनन अपने दूल्हे राजा के लिए डांस करती दिख रही हैं. वहीं कृति सेनन अपनी बहन का साथ दे रही हैं.

कृति सेनन ने खूब किया बहन की शादी में डांस

कृति को बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी गानों तक पर डांस करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में कृति की मां भी दोनों बेटियों पर प्यार लुटाती दिख रही हैं. सोशल मीडिया पर हल्दी और संगीत के वीडियो वायरल हो रहे है, और कमेंट सेक्शन में हर कोई दोनों बहनों के प्यार की सराहना कर रहा है.

नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन करेंगे इस दिन शादी

बता दें कि नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन की शादी 11 जनवरी को संपन्न होगी. इस शादी में बॉलीवुड से कम ही लोगों को न्योता दिया गया है और परिवार व करीबी लोगों के बीच ही शादी की रस्में निभाई जा रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शादी के बाद ग्रैंड रिसेप्शन की भी तैयारी है, जो मुंबई में रखा जाएगा. हालांकि अभी तक रिसेप्शन की तारीख का खुलासा नहीं हुआ है.

