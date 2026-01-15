कृति सेनन ने जीजा स्टेबिन बेन को बताया 'भाई', बताया- बहन नुपूर सेनन को कितने साल सिंगर ने किया डेट

एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपूर की हाल ही में शादी हुई, जिसे लेकर कृति बेहद भावुक नजर आईं. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. खूबसूरत तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा कि शब्द उनके मन की भावनाओं को बयां नहीं कर पा रहे हैं. कृति ने छोटी बहन नुपूर की शादी की तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, “जो मैं महसूस कर रही हूं, उसे बताने के लिए शब्द कभी काफी नहीं होंगे... अभी भी यकीन नहीं हो रहा... मेरी छोटी बहन की शादी हो गई!” उन्होंने अपनी बहन के साथ बचपन की यादें साझा कीं, जब वह 5 साल की थीं और नुपूर को पहली बार गोद में लिया था, तब से लेकर अब तक उन्हें सबसे खूबसूरत दुल्हन के रूप में देखने तक का सफर बेहद खास रहा.

5 साल से सेनन परिवार का हिस्सा हैं स्टेबिन बेन

पोस्ट में कृति ने बताया कि नुपूर को इतना खुश, प्यार में डूबा और जीवन का नया अध्याय शुरू करते देखकर उनका दिल भर आया. उन्होंने दूल्हे स्टेबिन बेन को परिवार का हिस्सा बताते हुए कहा, “तुम 5 साल से ज्यादा समय से हमारे परिवार में हो और हर साल हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ है. आई लव यू स्टेबू, और मुझे पता है कि मुझे जिंदगी भर के लिए एक भाई और दोस्त मिल गया है.”

नुपूर सेनन को कृति सेनन ने बताया अपनी जान

शादी के पलों को याद करते हुए कृति ने लिखा कि दोनों को वचन लेते और शादी करते देखना उनकी जिंदगी के सबसे इमोशनल और खूबसूरत पलों में से एक था. उन्होंने दोनों को खूब प्यार देते हुए कहा, “तुम दोनों को जिंदगी भर की खुशी और प्यार की शुभकामनाएं. स्टेबिन, तुम्हें पता है कि वह मेरी जान है और मुझे पता है कि वह तुम्हारी भी है... जिंदगी भर के लिए!

कृति सेनन ने कहा- 20 मिनट की दूरी पर हैं नुपूर सेनन

कृति ने यह भी जोड़ा कि वह नुपूर को दूर नहीं भेज रही हैं, बल्कि वह सेनन परिवार का खास हिस्सा रहेंगी. उन्होंने माना कि भले ही नुपूर सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर रहेंगी और घर आती रहेंगी, लेकिन उनके बिना घर खाली लगेगा। फिर भी उन्हें खुशी है कि नुपूर अब दो घरों में खुशियां बांटेंगी.