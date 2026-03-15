गोलमाल सीरीज में बनीं चार फिल्में कमा चुकी हैं 600 करोड़ से ज्यादा, अब गोलमाल 5 में हो रहा कौन सा गोलमाल

रोहित शेट्टी की मशहूर कॉमेडी सीरीज गोलमाल फिर से धमाल मचाने वाली है. 14 मार्च 2026 को रोहित शेट्टी के 52वें जन्मदिन पर गोलमाल 5 (Golmaal 5) की आधिकारिक घोषणा हुई, और आज 15 मार्च को प्रशंसकों में उत्साह और बढ़ गया है. इस बार फिल्म और भी बड़ी और बेहतर होने वाली है, क्योंकि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की एंट्री इस हिट फ्रेंचाइजी में हो गई है. यही नहीं, अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर और कुणाल खेमू के साथ शरमन जोशी भी नजर आएंगे. रोहित शेट्टी पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट और टी-सीरीज के बैनर तले बन रही यह फिल्म 2006 से चल रही सीरीज का पांचवां भाग है, और अब शूटिंग शुरू हो चुकी है. अक्षय कुमार का गंजा लुक मेकिंग वीडियो में सामने आया है, जो खलनायक जैसा लग रहा है, फैन्स इसे सिंघम बनाम खिलाड़ी की टक्कर बता रहे हैं. रोहित शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया, जहां पूरी टीम जश्न मना रही है, और वादा किया है हंसी का तूफान लाने का.

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गोलमाल 5 में शरमन जोशी भी आएंगे नजर

गोलमाल 5 में सितारों की चमक दोगुनी हो गई है. अजय देवगन गोपाल की भूमिका में मुख्य भूमिका निभाएंगे, अरशद वारसी माधव, तुषार कपूर लकी (अपनी मशहूर गूंगी शैली में) और कुणाल खेमू भी हैं. सबसे बड़ा सरप्राइज शरमन जोशी की वापसी है, वे मूल लक्ष्मण की भूमिका निभाएंगे, जो पहली फिल्म गोलमाल: फन अनलिमिटेड (2006) के बाद सीक्वल से गायब थे.

अक्षय कुमार की एंट्री

अक्षय कुमार की भूमिका रहस्यमयी है. मेकिंग वीडियो में उनका गंजा लुक विलेन जैसा लग रहा है. अक्षय ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया: 'रोहित को जन्मदिन मुबारक. पागलपन और बड़ा हो गया. गोलमाल परिवार में शामिल होने पर उत्साहित हूं.' रोहित शेट्टी ने कहा कि गोलमाल ने उनकी जिंदगी बदल दी, और दर्शकों का शुक्रिया अदा किया 20 साल के समर्थन के लिए. सूत्र बताते हैं कि पटकथा में एक्शन-कॉमेडी का मिश्रण होगा, और प्रीतम संगीत बनाएंगे.

गोलमाल सीरीज का इतिहास एक नजर

गोलमाल सीरीज की अब तक 4 फिल्में आई हैं जिन्होंने कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. इस बार अक्षय कुमार की एंट्री के साथ मेकर्स की उम्मीदें सातवें आसमान पर होंगी. लेकिन अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों को देखते हुए रोहित शेट्टी को कॉन्टेंट में दम रखना होगा नहीं तो चीजें इतनी आसान नजर नहीं आती हैं.

