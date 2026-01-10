विज्ञापन

सजना जी वारी वारी गाने पर अपने संगीत में बहन कृति संग खूब किया नुपूर सेनन ने डांस, होने वाले पति स्टेबिन बेन ने यूं किया रिएक्ट

कृति सेनन ने बहन नुपूर सेनन की डांस परफॉर्मेंस में साथ दिया. वहीं संगीत सेरेमनी में एन्जॉय करती हुई नजर आईं.

कृति सेनन की बहन हैं नुपूर सेनन
नई दिल्ली:

कृति सेनन की बहन और एक्ट्रेस नुपूर सेनन शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. सिंगर स्टेबिन बेन के साथ वह उदयपुर में सात फेरे लेंगी. इसके चलते शादी की रस्में शुरू हो गई हैं. जहां हल्दी सेरेमनी से सेलिब्रेशन के वीडियो सामने आए तो वहीं अब संगीत सेरेमनी के डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. लेटेस्ट वीडियो में नुपूर सेनन अपनी गर्ल गैंग, जिसमें उनकी बहन कृति सेनन भी शामिल हैं. उनके साथ सजना जी वारी वारी गाने पर डांस करती हुईं नजर आ रही हैं.

संगीत सेरेमनी में नांची दुल्हन नुपूर सेनन

वीडियो में सज धज कर नुपूर सेनन खूब डांस करते हुए नजर आ रही हैं. वहीं उनके साथ बहन कृति सेनन भी मौजूद हैं. जबकि कुर्सी पर दूल्हेराजा स्टेबिन बेन अपनी होने वाली दुल्हनिया के डांस परफॉर्मेंस को एन्जॉय करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और जल्द शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं.

इससे पहले हल्दी सेरेमनी के कुछ वीडियो सामने आए थे, जिसमें कृति सेनन, नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन ढोल की बीट पर डांस करते हुए सेलिब्रेशन को एन्जॉय करते हुए नजर आए थे. वहीं कुछ देर बाद उनका पूरा परिवार इस सेलिब्रेशन में शामिल हो गया था और पूरा जश्न का माहौल डांस पार्टी में तब्दील हो गया था.

शादी में मनीष मल्होत्रा के आउटफिट पहनेंगे दूल्हा दुल्हन और उनका परिवार

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 11 जनवरी को शादी के दिन वेडिंग कपल के अलावा पूरी सेनन फेमिली मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए गए आउटफिट को पहनेगा. वहीं कहा जा रहा है कि ब्राइड्समेड नुपूर के अपने लेबल और फीचर एक्वा, टिफ्फनी ब्लू इंस्पायर्ड शेड पहनेंगी. जबकि कृति सेनन के आउटफिट को स्पेशल टच दिया जाएगा. ताकि वह अलग नजर आएं.

