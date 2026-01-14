विज्ञापन

नुपुर के रिसेप्शन में अकेले पहुंचे वीर पहाड़िया, बिखरे बाल और चेहरे पर दिखा दर्द, लोग बोले- क्या से क्या हो गया

हालांकि नूपुर-स्टेबिन के रिसेप्शन में वीर के अकेले पहुंचने से उनके ब्रेकअप की खबरों ने जोर पकड़ लिया है. इवेंट के एक वीडियो में, वीर को ऑल-ब्लैक ड्रेस में अंदर आते देखा जा सकता है.

नुपुर के रिसेप्शन में अकेले पहुंचे वीर पहाड़िया
नई दिल्ली:

मुंबई में नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन के वेडिंग रिसेप्शन में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स पहुंचे. इनमें एक्टर वीर पहाड़िया भी थे, हालांकि, जिस बात ने सबका ध्यान खींचा, वह यह थी कि वीर अकेले आए थे. 2025 के मिड से तारा और वीर ने अपने रिश्ते को पब्लिक किया था और इसके बाद उन्हें हर इवेंट और पार्टी में साथ-साथ देखा गया. हालांकि नूपुर-स्टेबिन के रिसेप्शन में वीर के अकेले पहुंचने से उनके ब्रेकअप की खबरों ने जोर पकड़ लिया है. इवेंट के एक वीडियो में वीर को ऑल-ब्लैक ड्रेस में अंदर आते देखा जा सकता है. उन्होंने पहले स्टेबिन को ग्रीट किया, फिर नूपुर को गले लगाया और दोनों को उनकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बधाई दी. साथ ही वजह नुपूर की बहन एक्ट्रेस कृति सेनन से बात करते भी नजर आए.

वीर-तारा के ब्रेकअप की चर्चा

वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया तब से सुर्खियों में हैं जब से उन्होंने अपने रोमांस को पब्लिक किया है. फैंस उनकी अपीयरेंस और सोशल मीडिया एक्टिविटी पर करीब से नजर रख रहे हैं. दोनों को अक्सर इवेंट्स और कॉन्सर्ट में एक साथ देखा जाता था, जिससे उनका रिश्ता जल्दी ही ऑनलाइन एक हॉट टॉपिक बन गया. हालांकि, हाल ही में ब्रेकअप की अफवाहें सामने आई हैं, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा और बढ़ गई है.

इस महीने की शुरुआत में, वीर को एक वेकेशन से लौटते हुए स्पॉट किया गया था, लेकिन इस दौरान भी वह अकेले थे. उन्हें एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर जल्दबाजी में आते हुए देखा गया, जो सीधे अपनी कार की ओर जा रहे थे. तारा की गैरमौजूदगी ने ध्यान खींचा. इस दौरान वीर के साथ उनके भाई शिखर पहाड़िया और उनकी गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर भी थीं. कई लोगों ने मान लिया कि तारा इस ट्रिप पर नहीं थीं, क्योंकि सिर्फ तीनों को एक साथ जाते देखा गया.

वीर-तारा के ब्रेकअप की अफवाहों की वजह क्या थी?

यह सब तब हुआ जब वीर और तारा ने एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट के एक वायरल क्लिप को लेकर हो रही आलोचना का जवाब दिया. तारा और वीर ने एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट के वायरल वीडियो पर बात की, जिसमें तारा स्टेज पर सिंगर के साथ एक फ्रेंडली पल शेयर करती दिखीं. सोशल मीडिया यूजर्स ने ऑडियंस में से वीर के रिएक्शन पर जूम किया और दिखाया कि वह अंकर्फटेबल हो रहे थे. अफवाहों को खत्म करते हुए, तारा ने इंस्टाग्राम पर इसे "पेड PR"  बताया.

वीर ने भी साफ किया कि वायरल क्लिप को गलत तरीके से एडिट किया गया था. बाद में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी के पोस्ट किए गए एक बिना एडिट किए वीडियो में वीर को तारा और AP ढिल्लों के लिए चीयर करते देखा गया. वीर ने वीडियो को रीपोस्ट किया और लिखा, "सच की हमेशा जीत होती है (जो मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा)." हालांकि इस वाकये के बाद वीर को कई मौकों पर अकेले देखा गया और ब्रेकअप की खबरों ने जोर पकड़ लिया.

