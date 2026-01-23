नुपूर सेनन की ननद ने भाई के रिसेप्शन में पहना दुल्हन जैसा आउटफिट! लोगों ने बताया- जलन

एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड और सिंगर स्टेबिन बैन से उदयपुर में लैविश सेरेमनी में शादी कर ली है. जबकि 11 जनवरी को हिंदू वेडिंग से पहले 10 जनवरी को कपल ने वाइट वेडिंग की थी. इसके बाद मुंबई लौटने के बाद एक स्टार स्टडेड रिसेप्शन कपल ने अपने इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए रखा था, जिसमें नुपूर सेनन ने ऑफ शोल्डर मरून कलर का कोरसेट गाउन पहना था, जो डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था. वहीं अब नुपूर की ननद और स्टेबिन बेन की बहन स्टेबी बेन को ट्रोलर्स ने दुल्हन जैसा आउटफिट पहनने पर ट्रोल किया है.

नुपूर सेनन की ननद हुईं ट्रोल

इंटरनेट पर नुपूर सेनन की ननद स्टेबी बेन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वह सलमान खान के साथ पोज देते हुए नजर आ रही हैं. वहीं इस दौरान उनका लुक दुल्हन नुपूर सेनन के रिसेप्शन में पहने गए आउटफिट से मिलता जुलता इंटरनेट यूजर्स ने पाया, जिसके चलते लोग उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आए. इंटरनेट यूजर्स ने इसे ब्राइड का स्पेशल मोमेंट खराब करना बताया. एक यूजर ने लिखा, क्या जरुरत थी सेम आउटफिट पहनने की? दूसरे यूजर ने लिखा, ये ऑब्सेशन नहीं, जलन कहलाती है. तीसरे यूजर ने लिखा, यह ऑब्सेशन नहीं है. अन्य ने लिखा, अच्छा ननद है. लोग तो बेस्टफ्रेंड बता रहे थे.

कृति सेनन, जिन्होंने बहन नुपूर सेनन की शादी में पूरी जिम्मेदारियां निभाईं. उन्होंने नए नवेले जोड़े के लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया, जिसमें स्टेबिन बेन को वेलकम करते हुए एक इमोशनल मैसेज भी शामिल है. कृति सेनन ने लिखा, " मैं जो महसूस कर रही हूं उसे बताने के लिए शब्द कभी काफी नहीं पाएंगे. अभी भी यकीन नहीं हो रहा. मेरी छोटी सी बच्ची की शादी हो गई. जब मैं 5 साल की थी, तब तुम्हें पहली बार गोद में लेने से लेकर अब तुम्हारी चादर पकड़ने और तुम्हें अब तक की सबसे खूबसूरत दुल्हन के रूप में सजे हुए देखने तक. तुम्हें इतना खुश, प्यार में और अपनी जिंदगी का अगला और सबसे खूबसूरत चैप्टर, तुम्हारे लिए सबसे अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ शुरू करते हुए देखकर मेरा दिल भर आया है."

आगे अपने जीजाजी स्टेबिन बेन के लिए कृति सेनन ने लिखा, आप 5 साल से भी ज्यादा वक्त से हमारे परिवार का हिस्सा हैं और यह बीतते साल में रिश्ता मजबूत होता गया है. आई लव यू स्टेबू और मैं जानती हूं कि मुझे भाई और एक भाई जिंदगी के लिए मिल गया है, जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा. आप दोनों को शादी करते हुए देखना मेरी जिंदगी का सबसे इमोशनली खूबसूरत पल है. कितनी कीमती यादें.