विज्ञापन

नुपूर सेनन के संगीत में मां संग कृति सेनन ने किया इमोशनल डांस, लॉलीपॉप लागेलू' पर वरुण शर्मा संग नाचीं एक्ट्रेस

बहन नुपूर सेनन के संगीत सेरमनी में कृति सेनन ने मां के साथ दिल तू जान तू गाने पर इमोशनल परफॉर्मेंस दिया.

Read Time: 2 mins
Share
नुपूर सेनन के संगीत में मां संग कृति सेनन ने किया इमोशनल डांस, लॉलीपॉप लागेलू' पर वरुण शर्मा संग नाचीं एक्ट्रेस
कृति सेनन ने बहन नुपूर सेनन के संगीत में जमाया रंग
नई दिल्ली:

सिंगर स्टेबिन बेन और नुपूर सेनन की शादी की रस्में उदयपुर में शुरू हो गई हैं. 11 जनवरी को कपल शादी के बंधन में बंधने वाला है, जिससे पहले हल्दी और संगीत की रस्में हुईं. वहीं दूल्हा-दुल्हन का परिवार एन्जॉय करते हुए नजर आया. इसी बीच संगीत सेरेमनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कृति सेनन अपनी मां के साथ मिलकर बहन नुपूर सेनन के लिए एक इमोशनल परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रही हैं. इसके अलावा उन्हें एक्टर वरुण शर्मा के साथ भोजपुरी गाने लॉलीपॉप लागेलू पर डांस करते हुए भी देखा जा सकता है.

कृति सेनन ने बहन के लिए किया डांस

नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन की संगीत सेरेमनी में एक्टर वरुण शर्मा भी पहुंचे थें. वहीं उन्होंने संगीत में भोजपुरी गाने लॉलीपॉप लागेलू गाने पर डांस किया, जिसके बाद कृति सेनन की एंट्री हुई और उन्होंने भी जमकर डांस किया. वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसके बाद फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं शादी में मौजूद मेहमान उन्हें चीयर करते हुए दिख रहे हैं.

कृति सेनन के बारे में

वर्कफ्रंट की बात करें तो कृति सेनन बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं, जो हीरोपंती, मिमी, क्रू, तेरी बातों में ऐसा उल्झा जिया, दो पत्ती और तेरे इश्क में नजर आ चुकी हैं. साल 2025 में उनकी तेरे इश्क में सफल साबित हुई है, जिसने 95 करोड़ के बजट में 148.5 करोड़ की कमाई हासिल की है. वहीं अपकमिंग फिल्मों में भेड़िया 2 और कॉकटेल 2 हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kriti Sanon, Entertainment, Nupur Sanon, Kriti Sanon Dance In Sister Sangeet
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com