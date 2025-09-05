विज्ञापन

क्या सिर्फ बारहवीं पास हैं तान्या मित्तल? 6 लाख रूपये पर की सैलरी के दावे के बीच वायरल हुआ उनका पुराना वीडियो

Tanya Mittal Education: बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल अपने एटीट्यूड, लग्जरी लाइफस्टाइल और 6 लाख रु. मासिक सैलरी की वजह से चर्चा में हैं. हालांकि एक वायरल वीडियो में उन्होंने खुद बताया कि उनकी पढ़ाई सिर्फ 12वीं तक है, ग्रेजुएशन नहीं किया.

नई दिल्ली:

Tanya Mittal Education: बिग बॉस 19 में हर दिन नया तमाशा हो रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा हंगामा मचा रही हैं तान्या मित्तल. ग्वालियर की 26 साल की ये कंटेस्टेंट अपने एटीट्यूड और लग्जरी लाइफस्टाइल से घरवालों को भी चौंका रही हैं और दर्शकों को भी. शो में आते ही उन्होंने कहा – “सब मुझे मैडम बुलाते हैं क्योंकि सब मुझे बॉस कहते हैं.” यही नहीं, 150 बॉडीगार्ड्स, 800 साड़ियां और पूरे फ्लोर जितना वार्डरोब जैसे उनके दावे भी तड़क भड़क से भरपूर हैं. जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर भी मीम्स की बाढ़ आ गई है. इस बीच तान्या मित्तल की 6 लाख पर मंथली सैलरी और एजुकेशन को लेकर भी अलग अलग दावे वायरल हो रहे हैं. 

6 लाख रु. महीने की सैलरी का दावा
टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक तान्या की मासिक सैलरी करीब 6 लाख रु बताई गई है. इस खबर ने तान्या मित्तल के फैन्स को खूब हैरान भी किया. लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे मामले का रंग ही बदल दिया. जोश टॉक्स हिंदी का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर छा गया है, जिसमें तान्या खुद कहती दिख रही हैं , “आज भी जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहां तक पढ़ी हूं, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कहती हूं कि मैं सिर्फ 12th पास हूं, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया है.”

तान्या मित्तल की एजुकेशन
बस फिर क्या था, फैंस ने सोशल मीडिया पर उनकी डिग्री और सैलरी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि तान्या मित्तल ने विद्या पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया है. इसलिए ये वायरल वीडियो उनकी एजुकेशन को लेकर कंफ्यूज करने वाला है. इसी वायरल वीडियो में तान्या मित्तल ये भी बताती हैं कि उन्होंने मिस एशिया का ताज जीता. 12 साल के अंतराल के बाद भारत को ये गौरव मिला उन्होंने हैंडमेड विथ लव बाय तान्या नाम का बिजनेस सिर्फ 500 रु. से शुरू किया था, जो अब करोड़ों में चल रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके इंस्टा पर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट भी चलाती हैं.

