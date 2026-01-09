विज्ञापन

83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में प्रेजेंटर बनीं प्रियंका चोपड़ा, जानें भारत में कब और कहां देख पाएंगे आप

83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 की प्रेजेंटर प्रियंका चोपड़ा बन गई हैं, जिसके बाद आप उन्हें कब और कहां भारत में देख पाएंगे. जानें यहां.

प्रियंका चोपड़ा बनीं ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 की प्रेजेंटर
नई दिल्ली:

83वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2026 के लिए प्रेजेंटर्स की लिस्ट घोषित हो गई है. इसमें भारतीय ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास का नाम भी शामिल है. प्रियंका चोपड़ा, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, अभिनेता जॉर्ज क्लूनी और मिला कुनिस के साथ स्टेज पर अवॉर्ड्स प्रेजेंट करेंगी. प्रियंका लंबे समय बाद इस प्रतिष्ठित मंच पर नजर आएंगी. प्रेजेंटर्स की इस स्टार-स्टडेड लिस्ट में कई बड़े नाम हैं. गोल्डन ग्लोब ने ऑफिशियल 'एक्स' अकाउंट पर पोस्ट कर शामिल होने वाले सितारों के बारे में जानकारी दी.

सितारों से भरी होगी ग्लोब अवॉर्ड्स की शाम

इनमें आयो एडेबिरी, चार्ली, क्रिस पाइन, कोलमैन डोमिंगो, डकोटा फैनिंग, हेली स्टेनफेल्ड, अमांडा सेफ्राइड, मेलिसा मैककार्थी, माइली साइरस, ऑरलैंडो ब्लूम, स्नूप डॉग, वांडा साइक्स, जो कीरी, कीगन-माइकल की, क्वीन लतीफा और जॉन बेटमैन जैसे सितारे शामिल हैं. इसके अलावा मैकॉले कल्किन, पामेला एंडरसन, ललिसा, ल्यूक ग्रिम्स, मार्लन वेन्स, मिन्नी ड्राइवर, रेजिना हॉल, सीन हेस, विल अर्नेट और जो क्राविट्ज भी अवॉर्ड्स पेश करेंगे.

भारत में कब और कहां देख पाएंगे ग्लोब अवॉर्ड्स

इस भव्य समारोह की होस्टिंग एक बार फिर कमीडियन निक्की ग्लेजर करेंगी, जिन्हें पिछले साल दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इवेंट डिक क्लार्क प्रोडक्शंस प्रोड्यूस करेगा. यह अवॉर्ड शो रविवार को शाम 5 बजे यानी भारत में सोमवार सुबह 6 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. अमेरिका में इसे सीबीएस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और पैरामाउंट प्लस पर स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. गोल्डन ग्लोब्स फिल्म और टेलीविजन की दुनिया के सबसे बड़े अवॉर्ड्स में से एक हैं.

प्रियंका चोपड़ा ने कई अवॉर्ड शो किए हैं होस्ट

हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं है जब प्रियंका चोपड़ा किसी अवॉर्ड शो को होस्ट या प्रेजेंट करने जा रही हैं. साल 2013 में उन्होंने फिल्मफेयर अवॉर्ड्स शो को होस्ट किया था, जिसमें उनके साथ अभिनेता शाहरुख खान भी मंच पर थे. इसके अलावा, प्रियंका अकादमी पुरस्कार समेत कई इवेंट की मेजबानी कर चुकी हैं.

