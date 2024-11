ऊ अंटावा नहीं नया धमाकेदार गाना ला रहा है पुष्पा, इस एक्ट्रेस ने ली सामंथा रुथ प्रभु की जगह

साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस श्रीलीला अब फिल्म पुष्पा 2:द रूल में एक स्पेशल गाने के जरिए दर्शकों का दिल जीतने वाली हैं. इस फिल्म के सीक्वल में अल्लू अर्जुन पुष्पा राज के रूप में एक बार फिर अपनी धमाकेदार वापसी करेंगे, जबकि रश्मिका मंदाना श्रीवल्ली का किरदार निभाएंगी. श्रीलीला के गाने की पेशकश फिल्म के लिए जोश को और भी बढ़ा देने वाला है जो पहले से ही हिट होने के लिए तैयार है. मेकर्स ने एक जबरदस्त पोस्टर के साथ खुलासा किया है कि श्रीलीला एक स्पेशल सॉन्ग के जरिए पुष्पा 2: द रूल का हिस्सा होंगी.

ऊ अंतवा के साथ, पुष्पा: द राइज़ ने हमें एक बहुत बड़ा हिट गाना दिया है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया. अब अल्लू अर्जुन साउथ इंडिया की डांसिंग क्वीन श्रीलीला के साथ डांस करने के लिए तैयार हैं. साल की सबसे बड़ी फिल्म में एक स्पेशल सॉन्ग के लिए वह एक बेहतरीन चॉइस हैं. ट्रेलर की अनाउंसमेंट जल्द ही होने वाली है स्पेशल सॉन्ग के बारे में इस खबर ने लोगों को एक्साइटेड कर दिया है. बता दें कि इस गाने को गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया है.

Team #Pushpa2TheRule welcomes The Dancing Queen @sreeleela14 on board for the #Kissik Song of the Year❤‍🔥



This song is going to be a dance feast and a musical delight 💥💥💥



GRAND RELEASE WORLDWIDE ON 5th DECEMBER, 2024.#Pushpa2TheRuleOnDec5th



Icon Star @alluarjun… pic.twitter.com/liaIZQCL3s