ना रोहित शर्मा ना ही विराट कोहली जब धर्मेंद्र को हुआ था इस क्रिकेटर पर नाज, बोले था- भारत का बहादुर बेटा

बॉलीवुड के लीजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़ी कई यादें लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी. फिल्मों के साथ-साथ उन्हें खेलों से भी बेहद लगाव था.

धर्मेंद्र बोले– पिता की मौत का सदमा लेकर भी सिराज ने...
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के लीजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़ी कई यादें लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी. फिल्मों के साथ-साथ उन्हें खेलों से भी बेहद लगाव था, खासकर क्रिकेट से. वह क्रिकेटर और इससे जुड़े खिलाड़ियों को लेकर अक्सर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते थे. क्रिकेटर्स से प्यार की झलक तब दिखी जब उन्होंने साल 2021 में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की हिम्मत और जज्बे की खुलकर तारीफ की थी. सिराज ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत के लिए जो किया, उसने धर्मेंद्र का दिल जीत लिया था.

देश के लिए दर्द के साथ लड़ता बेटा

सिराज ऑस्ट्रेलिया में टीम के साथ क्वैरैंटीन में थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया. चाहें तो वो तुरंत भारत लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता की ख्वाहिश को सबसे ऊपर रखा. सिराज ने अपने दर्द को भीतर रखते हुए सीरीज में खेलना जारी रखा और सिर्फ अपने पिता ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस कराया. तीन टेस्ट मैच में 13 विकेट लेकर उन्होंने भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाई.

धर्मेंद्र की एक पोस्ट जिसने दिल जीत लिया

मैच खत्म होने के बाद जब सिराज भारत लौटे तो सीधे हवाई अड्डे से अपने पिता की कब्र पर पहुंचे. उनका ये कदम धर्मेंद्र को भीतर तक छू गया. उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर सिराज की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने सिराज में एक बहादुर बेटे की तस्वीर देखी जो पिता के गम के बावजूद देश के लिए लड़ता रहा. धर्मेंद्र के शब्दों में सिराज के लिए गर्व, प्यार और दुआएं साफ झलक रही थीं.

धर्मेंद्र की अंतिम यादों में सिराज का जिक्र

आज सिराज भारतीय टेस्ट टीम का अहम हिस्सा हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेल रहे हैं. टीम भले 0-1 से पीछे हो, लेकिन सिराज जैसे खिलाड़ी हमेशा उम्मीद जगाते हैं. वहीं धर्मेंद्र का वो भावुक पोस्ट आज फिर याद दिलाता है कि सितारे सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों में भी चमकते हैं. सिराज की कहानी फर्ज, जज्बे और पिता के लिए सच्चे प्यार की मिसाल है, और धर्मेंद्र की भावनाएं इसे और भी खास बना देती हैं.

Dharmendra, Mohammad Siraz
