बेटा, पत्नी, नाती-पोते नहीं, इस शख्स का अप्रूवल मिलने पर ही बिग बी साइन करते हैं फिल्म, बोले- सारी हुईं हिट

अमिताभ ने अपनी पहली फिल्म साल 1969 में की थी और तब से अब तक पीछे नहीं हटे हैं. लेकिन क्या आपको मालूम हैं घर के किस सदस्य के कहने पर वह किसी भी फिल्म को साइन करते हैं?

फिल्म साइन करने से पहले इस शख्स की सलाह लेते हैं बिग बी
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बीते 5 दशक से भी ज्यादा समय से बॉलीवुड में एक्टिव है. दिग्गज अभिनेता ने सिनेमा के बदलते स्वरूप को अपनी आंखों से देखा है. आज हिंदी सिनेमा अमिताभ बच्चन जैसे सितारों से जाना जाता है. बिग बी 82 साल के हैं और छोटे-बड़े दोनों पर्दे पर फुल एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं. फिलहाल वह अपने पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं. अमिताभ ने अपनी पहली फिल्म साल 1969 में की थी और तब से अब तक पीछे नहीं हटे हैं. लेकिन क्या आपको मालूम हैं घर के किस सदस्य के कहने पर वह किसी भी फिल्म को साइन करते हैं?

किसकी सलाह लेते हैं बिग बी

इसमें ना तो उनकी स्टार वाइफ जया बच्चन हैं और नहीं बेटे अभिषेक बच्चन. अब सोचना तो बनता है कि आखिर कौन है वो शख्स जिसके कहने पर सदी के महानायक फिल्मों को हां करते हैं. अमिताभ ने बताया था कि वह जब भी कोई फिल्म साइन करते हैं तो वह पत्नी और बेटे नहीं बल्कि बेटी श्वेता से सलाह मशविरा करते हैं. बिग बी का कहना है कि उनकी बेटी ने जिस फिल्म को करने के लिए हां कहा है, वो हिट साबित हुई है. आइए जानते हैं आखिर कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला?

फिल्म के लिए क्यों लेते हैं सलाह?

हालांकि श्वेता ने माता-पिता और भाई की तरह फिल्मों को नहीं चुना, लेकिन वह एक राइटर बनकर खूब नाम कमा चुकी हैं. साल 2018 में बेटी श्वेता की बुक लॉन्च पर ही बिग बी ने बड़ा खुलासा किया था. महानायक ने कहा था, 'मैं अपनी हर फिल्म के लिए अपनी बेटी से जरूर सलाह मशविरा करता हूं'. बिग बी की मानें तो उनकी बेटी की कहानियों को लेकर समझ अच्छी है'. बता दें, बिग बी को पिछली बार रजनीकांत स्टारर फिल्म वेट्टैयन में देखा गया था. फिलहाल वह नितेश तिवारी की फिल्म रामायण पार्ट 1 से चर्चा में हैं. इसमें वह किरदार जटायु के लिए वॉयस ओवर देंगे.


 

