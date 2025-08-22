कभी हेमा मालिनी- राजेश खन्ना के लिए लगती थीं लाइन, उन्हीं के नहीं मांगे किसी ने ऑटोग्राफ! एक्ट्रेस का खुलासा

हेमा मालिनी और राजेश खन्ना बॉलीवुड के दो ऐसे सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने फैंस के दिलों में ऐसी जगह बनाई है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता. एक दौर ऐसा था जब फैंस उन्हें खत लिखा करते थे. वहीं घर और सेट के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे. लेकिन हाल ही में टीवी एक्ट्रेस नौशीन अली एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बॉलीवूड के महान सुपरस्टार राजेश खन्ना और हेमा मालिनी को एयरपोर्ट पर किसी ने ऑटोग्राफ के लिए नहीं पूछा था. यह घटना तब की थी जब नौशीन टीनएजर थीं, जिसने उनकी जिंदगी में गहरा प्रभाव छोड़ा.
सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में नौशीन अली सरदार ने बताया कि जब वे 15-16 साल की थीं, तब उन्होंने एयरपोर्ट पर एक अजीबोगरीब सीन देखा था. उन्होंने कहा, “एक भी व्यक्ति राजेश खन्ना और हेमा मालिनी के पास ऑटोग्राफ लेने नहीं आया”. वे दोनों महान कलाकार अकेले बैठे हुए थे और कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. इसे देखकर नौशीन के मन में गहरा असर हुआ. उन्होंने कहा, “आज सूरज उग रहा है तो आपको सलाम” के भाव से यह समझाया कि शोहरत कितनी अस्थायी होती है. जो कलाकार कभी सुपरस्टार थे, उन्हें भी एक समय ऐसा आता है जब लोग उन्हें पहचानना तक बंद कर देते हैं.
इस घटना के पड़े प्रभाव को लेकर एक्ट्रेस ने बताया कि उस समय उन्होंने मन में ठान लिया था कि “भले ही मैं फेमस हो जाऊं, लेकिन मैं सफलता को अपने सिर चढ़ने नहीं दूंगी. आज है कल नहीं और फिर वापस आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता”. इसलिए व्यक्ति को इतना मजबूत होना चाहिए कि वह इसे संभाल सके. नौशीन ने इस बात पर जोर दिया कि वे स्वयं को आध्यात्मिक रूप से बहुत परिपक्व मानती हैं. उन्होंने कहा कि बचपन से ही उनके मन में ऐसे सवाल उठते थे जो सामान्य बच्चे नहीं सोचते. इस घटना ने उन्हें और भी गहराई से सिखाया कि पॉपुलैरिटी कितनी पलभपर की होती है.
गौरतलब है कि नौशीन अली सरदार ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों से की थी. उन्हें पहला बड़ा ब्रेक अल्ताफ राजा के म्यूजिक वीडियो से मिला था. नौशीन को “कुसुम” जैसे हिट टेलीविजन सीरियल में काम मिला, जिससे वे घर-घर में पहचानी जाने लगीं. उन्होंने “सिन्दूर तेरे नाम का”, “मेरी डोली तेरे अंगना”, “गंगा” जैसे अन्य शोज में भी काम किया.
