ना महंगा जिम, ना ही महंगे पाउडर, सड़क पर दौड़ से साइकिल चलाने तक- 60 की उम्र में भी यूं फिट रहता है सुपरमॉडल

ये सुपर मॉडल आज के नहीं बल्कि 90 के दशक के हैं जब लड़कियां इनके हैंडसम लुक पर मरती थीं. आज भी इनका चार्म जस का तस है.

Read Time: 3 mins
ना महंगा जिम, ना ही महंगे पाउडर, सड़क पर दौड़ से साइकिल चलाने तक- 60 की उम्र में भी यूं फिट रहता है सुपरमॉडल
हैप्पी बर्थडे मिलिंद सोमन
नई दिल्ली:

फिल्म इंडस्ट्री के सुपरमॉडल और फिटनेस गुरु मिलिंद सोमन मंगलवार (4 नवंबर) को अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं. सोमन अपने फिटनेस रुटीन के लिए भी जाने जाते हैं, जो न केवल बेहद सरल बल्कि प्रशंसकों को प्रेरित करने वाला भी होता है. सोमन कई इंटरव्यू में अपने फिटनेस मंत्रा का जिक्र कर चुके हैं. अभिनेता सिंपल नाश्ता, चाय-कॉफी से परहेज, व्यायाम, योग-ध्यान पर फोकस और तेल वाली चीजों से दूर रहते हैं और यही उनके 'स्वास्थ्य ही धन है' के मंत्र का आधार है.

एक इंटरव्यू में मिलिंद ने बताया था कि वह प्रकृति से प्रेरित अनोखे वर्कआउट करते हैं, जो 15-20 मिनट में ही उन्हें पूरे दिन की ऊर्जा से भर देते हैं. मिलिंद कभी खुली छत पर बारिश में व्यायाम करते तो कभी पहाड़ों पर चढ़ते और कई किलोमीटर साइकिल चलाते भी नजर आते हैं. खास बात है कि मिलिंद फिक्स्ड शेड्यूल फॉलो नहीं करते, बल्कि मौसम, जगह और मूड के हिसाब से एक्सरसाइज बदलते रहते हैं. वह अक्सर रनिंग करते नजर आते हैं. स्टॉकहोम के जंगलों में 20,000 स्टेप्स या स्विस आल्प्स में ट्रेकिंग. उनका मानना है कि रनिंग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, एक खास तरह का ध्यान है.

अभिनेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने रनिंग सैंडल पहनकर 80 किमी साइकिलिंग की थी. बेहद खास अंदाज में अभिनेता रोजमर्रा की चीजों को वर्कआउट में बदल देते हैं. साइकिलिंग को वे ऑफिस कम्यूट का हिस्सा बनाते हैं, जिससे लेग मसल्स मजबूत होते हैं और पेट की मसल्स का भी वर्कआउट होता है. बॉडी वेट एक्सरसाइज में मिलिंद के पसंदीदा पुल-अप्स हैं, जंगल में पेड़ की डाल से पुल-अप्स करते हुए वे कहते हैं, "यह फॉरेस्ट बाथिंग है, जहां प्रकृति ही जिम बन जाती है."

अभिनेता हैंड स्टैंड प्रैक्टिस को भी काफी महत्व देते हैं. वह उल्टे खड़े होकर बैलेंस सुधारने और कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस अभ्यास को करते हैं. पुश-अप्स उनके सिग्नेचर हैं, एक स्ट्रेच में 50 से 100 या उससे ज्यादा भी कर देते हैं. उनका मानना है कि पुश-अप्स चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स मसल्स को बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेन करते हैं.

प्लैंक्स को वह बेली फैट का दुश्मन मानते हैं. वहीं, योग और ध्यान उनके रूटीन का अहम हिस्सा है. उनके सुबह की शुरुआत प्राणायाम से होती है, जो सांसों को कंट्रोल कर मानसिक शांति देता है. यही नहीं, स्विमिंग को वह बूस्टर मानते हैं. मिलिंद की डाइट भी सिंपल है, वह फल, हरी सब्जियों, मोटे अनाज और मीट का खूब सेवन करते हैं. वे पैकेज्ड फूड से दूर रहते हैं और 7-8 ग्लास पानी पीते हैं. नींद को प्रायोरिटी देते हैं. अभिनेता चाय और कॉफी से भी दूर रहते हैं.
 

