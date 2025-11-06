शरीर पर था सिर्फ अजगर और पांव में जूते, अश्लील कहलाया ये फोटोशूट, दर्ज हुआ केस- ये है 30 साल पुराना विवाद

गुड लुक्स और फिटनेस की बात हो तो मिलिंद सोमन की चर्चा किए बिना बात अधूरी ही रह जाएगी. फिल्मों में भले ही वो कमाल नहीं कर पाए लेकिन मॉडलिंग में उनकी टक्कर का आज भी कोई नहीं. 60 की उम्र में भी वही फिटनेस और बॉडी मिलिंद की यूएसपी है. बतौर मॉडल इतना नाम कमाने वाले मिलिंद एक बार एक फोटोशूट की वजह से कंट्रोवर्सी में आ गए थे. कंट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि इस ब्रैड के शूट के लिए इन्होंने कपड़े नहीं पहने थे.

बोल्ड फोटोशूट बना मुसीबत

मिलिंद सोनम ने ये ऐड अपनी उस वक्त की गर्लफ्रेंड मधु सप्रे के साथ किया था. यह जूते की कंपनी फीनिक्स के लिए एक बोल्ड फोटोशूट था. इस ऐड में दोनों के शरीर पर एक अजगर सांप लिपटा हुआ था और उन्होंने सिर्फ उस कंपनी के जूते पहने हुए थे. इस ऐड ने उस वक्त बड़ा विवाद खड़ा किया था, क्योंकि उस समय भारत में इस तरह के फोटोशूट को एक्सेप्ट करना समाज के लिए आसान बात नहीं थी. मीडिया में भी इसे बोल्ड कहकर प्रमोट किया गया. कई लोगों ने इसे अश्लीलता करार दिया.

एक्ट्रेस के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला

यह विवाद इतना बढ़ा कि मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ अश्लीलता फैलाने का केस दर्ज कर लिया. यह मामला लगभग चौदह साल तक कोर्ट में चला. इस दौरान मधु और मिलिंद दोनों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. कोर्ट के इस फैसले ने भारत में ग्लैमर और बोल्डनेस के विषय पर एक नई बहस छेड़ दी. मधु सप्रे ने इस मामले पर एक इंटरव्यू में कहा था कि यह फोटोशूट उनके करियर का एक हिस्सा था और इसमें कुछ भी गलत या अश्लील नहीं था.