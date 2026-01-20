धुरंधर के तूफान में चमकी 41 साल के एक्टर की तकदीर, चार साल बाद मिली पहली ब्लॉकबस्टर, 30 करोड़ में कमाए 143 करोड़

हर शुक्रवार के साथ सितारों की तकदीर बदल जाती है. लेकिन 25 दिसंबर वो दिन था जब एक डूबते हुए सितारे को बॉक्स ऑफिस का सहारा मिल गया. इस सितारे की फिल्म दर्शकों के दिलों में उतर गई और बॉक्स ऑफिस पर भी गदर मचाकर रख दिया. हम बात कर रहे हैं मलयालम सिनेमा के चहेते सितारे निविन पॉली की. जिनके लिए साल 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत किसी सपने जैसी रही, उनकी फिल्म 'सर्वम माया' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाकर रख दिया. आईएमडीबी के मुताबिक निविन पॉली की फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 143 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म का बजट लगभग 30 करोड़ रुपये रहा है.

इसी वजह से उन्हें कमबैक किंग भी कहा जा रहा है. निविन पॉली 'नेरम' (2013) और 'प्रेमम' (2015) जैसी फिल्मों से स्टारडम हासिल कर चुके हैं, पिछले कुछ साल से वो करियर में उतार-चढ़ाव से जूझ रहे थे. 2018 के बाद उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं. 'सैटरडे नाइट' (2022), 'महावीर्यर' (2022), 'पदावेट्टू' (2022) और 'मलयाली फ्रॉम इंडिया' (2024) जैसी फिल्में या तो फ्लॉप रहीं या औसत प्रदर्शन कर पाईं.

निविन की 'फील-गुड' इमेज, जो 'प्रेमम' में जॉर्ज डेविड के किरदार से बनी थी, धीरे-धीरे फीकी पड़ती नजर आ रही थी. इंडस्ट्री के जानकारों का मानना था कि निविन को एक ऐसी स्क्रिप्ट की जरूरत है जो उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग को न्याय दे सके. और 'सर्वम माया' ठीक वैसी ही साबित हुई.

'सर्वम माया' एक सुपरनैचुरल कॉमेडी है, जिसका निर्देशन अखिल सत्यन ने किया है. इसमें निविन पॉली ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें वे एक ऐसे शख्स की भूमिका में हैं जो अलौकिक घटनाओं से जूझता है. फिल्म में ह्यूमर, सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ का बेहतरीन मिश्रण है. सपोर्टिंग कास्ट में शरन वेलायुधन, अनिल राधाकृष्णन, गमीशा अनीश, बिजू थॉमस, ब्रिंदा काला किंग्सन जैसे कलाकार हैं. संगीत जस्टिन प्रभाकरन का है. यह निविन की अब तक की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट है, जो 100 करोड़ क्लब में उनकी पहली एंट्री है.

निविन की जर्नी इंस्पायरिंग है. कोट्टायम से निकलकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले निविन ने ऑडिशन्स से शुरुआत की और 'प्रेमम' से सुपरस्टार बने. उनकी आने वाली फिल्मों की बात करें बेबी गर्ल, येझु कदाल येझु मलाई, डियर स्टूडेंट्स, बेथलेहम कुडुम्ब यूनिट और बेंज शामिल हैं.