विज्ञापन

धुरंधर के तूफान में चमकी 41 साल के एक्टर की तकदीर, चार साल बाद मिली पहली ब्लॉकबस्टर, 30 करोड़ में कमाए 143 करोड़

धुरंधर के शोर में 25 दिसंबर को एक फिल्म आई. 41 साल के इस एक्टर की चार साल ये पहली ब्लॉकबस्टर बनी, जिसने 30 करो़ड़ रुपये में 143 करोड़़ का कलेक्शन किया. जानते हैं नाम

Read Time: 3 mins
Share
धुरंधर के तूफान में चमकी 41 साल के एक्टर की तकदीर, चार साल बाद मिली पहली ब्लॉकबस्टर, 30 करोड़ में कमाए 143 करोड़
चार साल फ्लॉप देने के बाद चमकी इस एक्टर की तकदीर
नई दिल्ली:

हर शुक्रवार के साथ सितारों की तकदीर बदल जाती है. लेकिन 25 दिसंबर वो दिन था जब एक डूबते हुए सितारे को बॉक्स ऑफिस का सहारा मिल गया. इस सितारे की फिल्म दर्शकों के दिलों में उतर गई और बॉक्स ऑफिस पर भी गदर मचाकर रख दिया. हम बात कर रहे हैं मलयालम सिनेमा के चहेते सितारे निविन पॉली की. जिनके लिए साल 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत किसी सपने जैसी रही, उनकी फिल्म 'सर्वम माया' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाकर रख दिया. आईएमडीबी के मुताबिक निविन पॉली की फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 143 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म का बजट लगभग 30 करोड़ रुपये रहा है. 

इसी वजह से उन्हें कमबैक किंग भी कहा जा रहा है. निविन पॉली 'नेरम' (2013) और 'प्रेमम' (2015) जैसी फिल्मों से स्टारडम हासिल कर चुके हैं, पिछले कुछ साल से वो करियर में उतार-चढ़ाव से जूझ रहे थे. 2018 के बाद उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं. 'सैटरडे नाइट' (2022), 'महावीर्यर' (2022),  'पदावेट्टू' (2022) और 'मलयाली फ्रॉम इंडिया' (2024) जैसी फिल्में या तो फ्लॉप रहीं या औसत प्रदर्शन कर पाईं.

यह भी पढ़ें: 'बॉर्डर 2' का एडवांस बुकिंग में गदर, सनी देओल तोड़ेंगे जाट, गदर 2 और धुरंधर के रिकॉर्ड

निविन की 'फील-गुड' इमेज, जो 'प्रेमम' में जॉर्ज डेविड के किरदार से बनी थी, धीरे-धीरे फीकी पड़ती नजर आ रही थी. इंडस्ट्री के जानकारों का मानना था कि निविन को एक ऐसी स्क्रिप्ट की जरूरत है जो उनकी वर्सेटाइल एक्टिंग को न्याय दे सके. और 'सर्वम माया' ठीक वैसी ही साबित हुई.

'सर्वम माया' एक सुपरनैचुरल कॉमेडी है, जिसका निर्देशन अखिल सत्यन ने किया है. इसमें निविन पॉली ने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसमें वे एक ऐसे शख्स की भूमिका में हैं जो अलौकिक घटनाओं से जूझता है. फिल्म में ह्यूमर, सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ का बेहतरीन मिश्रण है. सपोर्टिंग कास्ट में शरन वेलायुधन, अनिल राधाकृष्णन, गमीशा अनीश, बिजू थॉमस, ब्रिंदा काला किंग्सन जैसे कलाकार हैं. संगीत जस्टिन प्रभाकरन का है. यह निविन की अब तक की सबसे बड़ी कमर्शियल हिट है, जो 100 करोड़ क्लब में उनकी पहली एंट्री है.

निविन की जर्नी इंस्पायरिंग है. कोट्टायम से निकलकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले निविन ने ऑडिशन्स से शुरुआत की और 'प्रेमम' से सुपरस्टार बने. उनकी आने वाली फिल्मों की बात करें बेबी गर्ल, येझु कदाल येझु मलाई, डियर स्टूडेंट्स, बेथलेहम कुडुम्ब यूनिट और बेंज शामिल हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Nivin Pauly, Sarvam Maya
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com