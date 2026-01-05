धुरंधर की आंधी में भी 30 करोड़ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गरदा, सुपरनैचुरल कॉमेडी फिल्म का जलवा

इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की चर्चा सुनने को मिल रही है. इस फिल्म ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और तगड़ा प्रॉफिट कमा रही है. लेकिन इन सबके बीच एक फिल्म ऐसी भी है, जिसने कमाई में धुरंधर को भी पीछे छोड़ दिया है. मलयालम सिनेमा की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'सर्वम माया' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई यह फिल्म महज 10 दिनों में ही दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

सर्वम माया ने 10वें दिन कितने कमाए

फिल्म के निर्माताओं के अनुसार, 10वें दिन तक कुल कमाई 101 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. यह निविन पॉली के करियर की पहली फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई है.अखिल सत्यन के निर्देशन में बनी 'सर्वम माया' में निविन पॉली मुख्य भूमिका में हैं. उनके साथ अजु वर्गीज, प्रीति मुकुंदन और जनार्दनन जैसे कलाकार हैं. फिल्म की कहानी एक युवा पुजारी की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी शांत जिंदगी एक आत्मा के आने से बदल जाती है. हल्की-फुल्की डरावनी घटनाओं के साथ कॉमेडी और भावुक पलों का मिश्रण दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है. लोग इसे परिवार के साथ देखने लायक फिल्म बता रहे हैं.

सर्वम माया का बजट

फिल्म का बजट सिर्फ 30 करोड़ रुपये के आसपास बताया जा रहा है. पहले दिन ही अच्छी कमाई करके बजट का बड़ा हिस्सा वसूल कर लिया. ओपनिंग डे पर दुनिया भर में 8.25 करोड़ रुपये कमाए. लंबे वीकेंड में 45 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई. पहले हफ्ते में ही भारत में 50 करोड़ के करीब पहुंच गई. विदेशों से भी मजबूत कमाई मिल रही है, जिससे कुल आंकड़ा तेजी से बढ़ा. इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का बोलबाला है, लेकिन 'सर्वम माया' ने उसकी आंधी में भी अपनी जगह बनाई है. दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया और सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म की रफ्तार बनी हुई है.

निविन पॉली की वापसी

कई लोग इसे निविन पॉली की शानदार वापसी बता रहे हैं, क्योंकि लंबे समय बाद उनकी कोई फिल्म इतनी बड़ी सफलता हासिल कर रही है. मलयालम इंडस्ट्री के लिए यह साल शानदार रहा है. 'सर्वम माया' जैसी फिल्में साबित कर रही हैं कि अच्छी कहानी और मनोरंजन से छोटे बजट की फिल्में भी बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं. फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है और आने वाले दिनों में और कमाई करने की उम्मीद है.