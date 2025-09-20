निमृत कौर ने शेयर की इरफान खान के साथ अपनी 12 साल पुरानी तस्वीर, फैन्स दे रहे प्यार

बॉलीवुड की शानदार फिल्मों में से एक 'द लंचबॉक्स' ने शनिवार को अपनी रिलीज के 12 साल पूरे कर लिए. इस मौके पर अभिनेत्री निमरत कौर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए पुरानी यादों को ताजा किया है. फिल्म की मुख्य अभिनेत्री निमरत कौर ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने पुरानी यादों को तरोताजा करते हुए फिल्म के चुनिंदा क्लिप्स और तस्वीरें शेयर कीं, जिसने इला (निमरत का किरदार) और साजन (इरफान का किरदार) की उस अनकही प्रेम कहानी को फिर से जीवंत कर दिया.

पोस्ट कर अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, "12 साल पहले, इला का लंचबॉक्स सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि मेरा दिल भी आप सब तक ले गया था. साजन और इला की प्रेम कहानी भले ही एक रहस्य बनी रही, लेकिन हमारी कहानी अब भी चल रही है. जैसे हर स्वादिष्ट चीज को पकने में समय लगता है, वैसे ही हमारी इस छोटी सी, लेकिन दिल से बनी फिल्म को समय के साथ और भी पसंद किया गया. आप सबका धन्यवाद, और इस खूबसूरत सफर के लिए सबका शुक्रिया."

इरफान खान और निमृत कौर की ये फिल्म खूब पसंद की गई थी.

फिल्म 'द लंचबॉक्स' रितेश बत्रा द्वारा निर्देशित 2013 की एक भारतीय ड्रामा फिल्म है, जिसमें इरफान खान, निम्रत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुख्य भूमिका निभाई थी. 'द लंचबॉक्स' हमें सिखाती है कि प्यार का एहसास सिर्फ एक-दूसरे से मिलने या बात करने से नहीं होता. साजन और इला ने बिना मिले और बिना फोन पर बात किए ही एक गहरा रिश्ता बना लिया.

एक-दूसरे को लिखे गए नोट्स और लंच बॉक्स के आदान-प्रदान से उनके बीच एक खास जुड़ाव पनपा. इस अनोखे रिश्ते में, उन्होंने एक-दूसरे की भावनाओं को समझा और महसूस किया. उनके लिए यह मोहब्बत आंखों से देखने के बजाय दिल से महसूस करने वाली थी.

वर्कफ्रंट की बात करें तो, निमरत कौर पिछली बार 'स्काई फोर्स' में नजर आई थीं. फिल्म 24 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. वह वेब सीरीज 'कुल: द लीगेसी ऑफ द रायसिंघ्स' में भी नजर आईं, जिसका निर्देशन साहिर रजा ने किया.

