प्रियंका चोपड़ा के लिए हेयरड्रेसर बनें निक जोनस, बाल बनाते वीडियो वायरल, देख कर फैंस बोले- 'परफेक्ट हसबैंड' 

प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टा पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे एयरपोर्ट की तरफ अपनी लग्जरी वैनिटी वैन में जा रही हैं. निक प्रियंका को पेम्पर कर रहे हैं और उनके बालों को फिक्स कर जुड़ा बना रहे हैं.

प्रियंका चोपड़ा के लिए हेयरड्रेसर बनें निक जोनस
बॉलीवुड-हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी 'कपल गोल्स' देने का मौका नहीं छोड़ती है. हाल ही में 'पीसी' का करवाचौथ स्पेशल बनाने के लिए निक सारा काम छोड़कर रात में न्यूयॉर्क पहुंचे थे और उनका व्रत भी खुलवाया था. अब पीसी ने रविवार की सुबह निक की बहुत प्यारी वीडियो शेयर की है, जिसे देखकर हर लड़की निक जैसा हसबैंड पाने की ख्वाइश करेगी. प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टा पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे एयरपोर्ट की तरफ अपनी लग्जरी वैनिटी वैन में जा रही हैं. निक प्रियंका को पेम्पर कर रहे हैं और उनके बालों को फिक्स कर जुड़ा बना रहे हैं.ऐसे में पीसी लाइव रिपोर्टिंग करती हैं और खुद को मल्टीटास्कर बताती हैं, क्योंकि एक तरफ वह अपने बाल बनवा रही हैं, तो दूसरी तरफ स्क्रीन पर मैच देख रही हैं. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "द बेस्ट निक जोनस."

कपल की प्यारी बॉन्डिंग देखकर फैंस इनकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "प्रियंका, ये अनमोल पल आपके लिए आशीर्वाद की तरह हैं, आपको किसी की नजर न लगे."एक दूसरे यूजर ने लिखा, "आपका हेयरस्टाइल बहुत प्यारा है." ये पहली बार नहीं है जब निक ने प्रियंका के बालों को स्टाइल किया हो, उन्हें जब भी मौका मिलता है, वह एक्ट्रेस की ड्रेस और बालों को ठीक करते दिख जाते हैं. अवॉर्ड फंक्शन में भी निक प्रियंका के पर्सनल फोटोग्राफर बनते हैं और उनकी फोटोज क्लिक करते हैं.

बता दें कि निक और प्रियंका की शादी साल 2018 में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में हुई थी. कपल ने ईसाई और हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी, जिसके बाद कपल ने 2022 में बेटी मालती का स्वागत किया. मालती को पीसी ने सरोगेसी से जन्म दिया है. एक्ट्रेस ने अपनी मां के कहने पर अपनी उम्र के 30वें दशक में एग फ्रीज करा लिए थे.

इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर हॉलीवुड एक्ट्रेस डाएन कीटन के निधन पर शोक जताया है. डाएन कीटन को रोमांटिक-ड्रामा कॉमेडी फिल्म 'एनी हॉल', 'द गॉडफादर' और 'फादर ऑफ द ब्राइड' के लिए ऑस्कर मिला था. बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी, जिसके चलते 11 अक्टूबर की रात को उनका निधन हो गया.
 

