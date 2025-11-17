विज्ञापन

प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस को पसंद आया वाराणसी का टीजर, बोले- दर्शकों को बहुत पसंद...

प्रियंका-महेश बाबू की 'वाराणसी' पर निक जोनस का रिएक्शन आया है. वहीं उन्होंने कहा, 'दर्शकों को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म'.

निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा की वाराणसी के टीजर पर दिया रिएक्शन
नई दिल्ली:

एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' का पहला लुक मेकर्स ने हाल ही में जारी कर दिया है, जिसे देख फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. खास बात है कि फिल्म में पहली बार प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू साथ में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. सोमवार को अभिनेत्री के पति निक जोनस ने फिल्म का पोस्ट शेयर किया है. निक ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का पोस्ट शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "वाराणसी की शानदार टीम को बधाई. मुझे विश्वास है कि ये फिल्म दर्शकों के बीच जरूर कमाल करेगी." इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए निक जोनस ने पत्नी की तारीफ की है.

पहले लुक में जंगल, जानवर और रहस्यमयी गुफा के दृश्यों के साथ महेश बाबू नंदी पर बैठे हुए हाथ में त्रिशूल लिए नजर आ रहे हैं, जिससे फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. वही, वे इसे एसएस राजामौली की ऐतिहासिक और पौराणिक फिल्मों में अगला बड़ा कदम बता रहे हैं.

प्रियंका चोपड़ा की मौजूदगी और पृथ्वीराज सुकुमारन का विलेन अवतार फिल्म को दिलचस्प बनाते हैं. इस फिल्म के जरिए राजामौली फिर से दर्शकों को पारंपरिक ऐतिहासिक दुनिया में ले जाने के लिए तैयार हैं. हालांकि, मेकर्स ने फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच रोमांच पैदा करने के लिए इसका टाइटल नहीं बताया था. उन्होंने इसका खुलासा रविवार को टीजर लॉन्च आयोजन के दौरान किया.

वहीं, इससे पहले प्रियंका का पहला लुक भी जारी किया था, जिसमें अभिनेत्री पीली साड़ी में बंदूक थामें नजर आ रही हैं. अभिनेत्री के पति निक जोनस मशहूर गायक, सॉन्ग राइटर, और अभिनेता हैं. निक के माता-पिता दोनों संगीत से जुड़े हुए थे, जिस वजह से निक को संगीत से लगाव बचपन से ही था.

निक ने महज 7 साल की उम्र में 'जॉय टू द वर्ल्ड' नाम का एक गाना लिखा था, जिसके रिलीज होने के बाद निक के करियर की शुरुआत हुई. साल 2005 में जोनस ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक बैंड की शुरुआत की और महज एक साल में ही बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कैटेगरी में ग्रेमी अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट भी हुए. हालांकि, वो अवॉर्ड जीत नहीं पाए थे.

