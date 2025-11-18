इस हफ्ते OTT पर आ रही ये 7 वेब सीरीज-फिल्में, छठी वाली खोलेगी फिल्मी फैमिली के राज

New OTT Releases This Week In Hindi 2025: नवंबर 2025 का तीसरा हफ्ता ओटीटी दर्शकों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है. इस वीकेंड नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार और सोनीलिव पर कई बड़ी वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. ओटीटी पर आ रहे इस कॉन्टेंट में एक्शन से लेकर थ्रिलर तक सब मौजूद है. चाहे आप थ्रिलर पसंद करते हों, स्पोर्ट्स ड्रामा के फैन हों या फैमिली इमोशंस पर बेस्ड कहानियां देखना पसंद करते हों, इस हफ्ते हर किसी के लिए कुछ खास है. बैठे-बैठे आपके लिए है रोमांच, इमोशन, ड्रामा और रियल एंटरटेनमेंट का बेहतरीन पैकेज. तो इस वीकेंड को बनाइए और भी मजेदार.

यह भी पढ़ें: बजट 487 करोड़, कलेक्शन 4389 करोड़, सांसें रोक देने वाली ये हॉरर फिल्म अब इस OTT पर

इस हफ्ते ओटीटी पर क्या नया आ रहा है? (OTT Releases This Week)

1. वेब सीरीज: नाडु सेंटर (Nadu Center)

ओटीटी: जियोहॉटस्टार

20 नवंबर को जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होने जा रही तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा 'नाडु सेंटर' एक दिलचस्प कहानी है. फिल्म की कहानी एक बास्केटबॉल खिलाड़ी पर आधारित है . इसमें शशि कुमार, कलैयारासन, आशा शरत, दिल्ली गणेश नजर आएंगे.

2. वेब सीरीज: द फैमिली मैन सीजन 3 (The Family Man Season 3)

ओटीटी: अमेजन प्राइम वीडियो

इंडिया की सबसे बड़ी स्पाई थ्रिलर सीरीज 'द फैमिली मैन' अपने तीसरे सीजन के साथ लौट रही है. मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी के रोल में नजर आएंगे. राज एंड डीके डायरेक्टेड ये सीरीज़ 21 नवंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. हिंदी के साथ तेलुगु और कई भाषाओं में भी उपलब्ध होगी.

3. फिल्म: बाइसन (Bison)

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

ध्रुव विक्रम और अनुपमा परमेस्वरन अभिनीत 'बाइसन' अब 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी. मारी सेल्वराज की इस फिल्म ने सिनेमाघरों में चर्चा बटोरी थी. ये एक रूरल स्पोर्ट्स ड्रामा है जो तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी.

4. फिल्म: द बंगाल फाइल्स (The Bengal Files)

ओटीटी: जी5

थिएटर में उम्मीदों पर खरी ना उतर पाने के बाद 'द बंगाल फाइल्स' अब जी5 पर 21 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं.

5. फिल्म: होमबाउंड (Homebound)

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

भारत की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री 'होमबाउंड' भी 21 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रही है. फिल्म का निर्देशन नीरज घेवन ने किया है और इसमें ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जान्हवी कपूर लीड रोल में हैं.

6. फिल्म: डाइनिंग विथ द कपूर्स (Dining with the Kapoors)

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

फिल्मी परिवारों में सबसे चर्चित कपूर खानदान अब वक्त और यादों को बांटने आ रहा है 'डाइनिंग विथ द कपूर्स' में. इस स्पेशल शो में रणबीर, करीना, करिश्मा, नीतू, रंधीर और सैफ नजर आएंगे. राज कपूर की 100वीं जयंती को समर्पित ये स्पेशल नेटफ्लिक्स पर 21 नवंबर से स्ट्रीम होगा.

6. वेब सीरीज: जिद्दी इश्क (Ziddi Ishq)

ओटीटी: जियोहॉटस्टार

जीओ हॉटस्टार पर रिलीज हो रही रोमांटिक-थ्रिलर सीरीज 'जिद्दी इश्क' में अदिति पोहनकर और परमब्रत चट्टोपाध्याय लीड किरदार में दिखेंगे. शो अपने ऑब्सेसिव लव और सस्पेंस भरी कहानी की वजह से चर्चा में है.