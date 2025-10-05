एक भी फिल्म में नहीं की एक्टिंग, ना है नामी डायरेक्टर फिर भी कमाई में शाहरुख खान से आगे हैं ये स्टार

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इस साल की हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक अरबपति बनने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं. यह लिस्ट हाल ही में जारी की गई थी. लिस्ट के मुताबिक शाहरुख की कुल संपत्ति अब 1.4 अरब डॉलर है, जिससे वह यकीनन दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं. हालांकि हैरानी की बात यह है कि शाहरुख बॉलीवुड के सबसे अमीर सेलेब नहीं हैं. यहां उन्हें एक ऐसी पर्सनैलिटी ने पछाड़ दिया है जिसने न कभी एक्टिंग की है, न डायरेक्शन किया है और न ही किसी फिल्म में कोई परफॉर्मेंस दी है.

बॉलीवुड का सबसे अमीर शख्स कौन है?

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 और फोर्ब्स, दोनों के मुताबिक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अमीर शख्स प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन रोनी स्क्रूवाला हैं. उनकी कुल संपत्ति 1.5 अरब डॉलर (लगभग ₹13300 करोड़) बताई गई है. यह उन्हें शाहरुख से भी अमीर बनाता है, जिनकी हुरुन के अनुसार कुल संपत्ति ₹12500 करोड़ है. करण जौहर (₹1880 करोड़) और बच्चन परिवार (₹1630 करोड़) भी उनसे पीछे हैं. फिलहाल सबसे सफल फिल्म मेकर्स में से एक, भूषण कुमार और आदित्य चोपड़ा, दोनों की कुल संपत्ति ₹8000-10000 करोड़ के बीच है, लेकिन हुरुन रिच लिस्ट 2025 में दोनों का नाम नहीं है.

कौन हैं रॉनी स्क्रूवाला?

भारत में केबल टेलीविजन क्रांति की शुरुआत करने वालों में से एक रॉनी स्क्रूवाला ने अपना करियर 80 के दशक में टूथब्रश मेकिंग से शुरू किया, इससे पहले उन्होंने अपना केबल टीवी नेटवर्क सेट किया था. 1990 में, उन्होंने UTV की शुरुआत की, जो शुरू में एक टीवी स्टूडियो और बाद में एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस बना. इतने समय में, उन्होंने लक्ष्य, स्वदेश, रंग दे बसंती, जोधा अकबर और फैशन जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया. 2012 में UTV को डिज्नी ने एक अरब डॉलर के सौदे में टेकओवर कर लिया. इसके बाद स्क्रूवाला ने RSVP मूवीज की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने केदारनाथ, उरी और सैम बहादुर जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया. स्क्रूवाला की नेट वर्थ मेनली उनके दूसरे बिजनेस इन्वेस्टमेंट से आती है, जिनमें से प्रमुख हैं अपग्रेड और यूनिलेजर.