कपूर खानदान की बहू फिल्म में बनी थी ससुर की हीरोइन, दी सुपरहिट फिल्म, जानते हैं नाम ?

इस एक्ट्रेस ने अपने चचिया ससुर संग जो फिल्म की थी, वो आज भी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल है.

नई दिल्ली:

कपूर खानदान से वैसे तो लड़कियों को फिल्मों में जाने की इजाजत नहीं हैं, लेकिन कई एक्ट्रेस जरूर इस फैमिली की बहू बन चुकी हैं. वहीं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर भी अपनी इस खानदानी परंपरा को तोड़ चुकी हैं. कपूर खानदान में बहू बनकर पहुंची इस एक्ट्रेस ने अपने चचिया ससुर संग फिल्मों में रोमांस भी किया था. कमाल की बात तो यह है कि बहू-ससुर की यह जोड़ी बड़े पर्दे पर बड़ी हिट रही है. इनका एक गाना तो लोग आज भी गुनगुनाते हैं. सिनेप्रेमियों ने यकीनन फिल्म दीवार का 'कह दूं तुम्हें या चुप रहूं' गाना तो जरूर सुना होगा. इस गाने में इस जोड़ी की केमिस्ट्री ने लोगों को खूब इंप्रेस किया था.

एक्ट्रेस ने किया चचिया ससुर संग रोमांस

बात कर रहे हैं राज कपूर के सबसे छोटे भाई शशि कपूर और उनके बेटे ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर की. साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार में शशि कपूर और नीतू कपूर को बतौर जोड़ी देखा गया था. वहीं, इस फिल्म के पांच साल बाद 1980 में शशि कपूर के स्टार भतीजे ऋषि कपूर ने नीतू कपूर से शादी रचा ली थी. ऋषि और नीतू साथ में 10 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं. इस शादी से उन्हें रणबीर और रिद्धिमा कपूर हुए और आज उनके दोनों अपने बच्चे खिला रहे हैं. कहा जाता है कि शादी के लिए नीतू ने अपना करियर दांव पर लगा दिया था. वहीं, वह पति ऋषि कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से वाकिफ थीं.

पति के अफेयर से नहीं थी कोई दिक्कत

एक इंटरव्यू में नीतू ने कहा था कि उनके पति ऋषि की अन्य हीरोइनों संग नजदीकियों के बारे में पता रहता था. नीतू ने कहा था कि वह अपने पति को अच्छे से जानते थीं कि वह दूसरी एक्ट्रेस से फ्लर्ट करते थे. इस पर नीतू और ऋषि में कई बार झगड़े भी हुए, लेकिन नीतू यह भी जानती थी कि ऋषि पूरी तरह से उनपर भी निर्भर थे और उनके अलावा किसी और से प्यार नहीं करते थे.  नीतू ने साल 1983 में फिल्म 'गंगा मेरी मां' में काम किया था और यह उनकी बतौर एक्ट्रेस आखिरी फिल्म थी और शादी के 26 साल बाद वह दोबारा फिल्मों में दिखीं. बता दें, 30 अप्रैल 2020 को महज 67 साल की उम्र में बीमारी के चलते ऋषि कपूर का निधन हो गया था. इसके बाद से नीतू कपूर अपने परिवार को संभाल रही हैं.


 

