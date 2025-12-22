विज्ञापन

धुरंधर के शोर में क्यों वायरल हो रहा उजैर बलोच का पुराना वीडियो, लोग बोले- 'जिंदा है' इंटरव्यू लेने वाला?

वायरल वीडियो में उजैर बलोच से सवाल पूछते हुए रिपोर्टर की बहादुरी और शांत स्वभाव को देखने के बाद लोग मजाक कर रहे हैं कि उन्हें भी धुरंधर 2 में रोल मिलना चाहिए.

धुरंधर की सक्सेस के बीच उजैर बलोच का 2012 का इंटरव्यू वायरल

फिल्म 'धुरंधर' ने पाकिस्तान के मशहूर इलाके ल्यारी की कड़ी खोल दी है. धुरंधर की रिलीज के बाद से ल्यारी भारत और पाकिस्तान दोनों जगह खूब चर्चा में है. रहमान डकैत, उजैर डकैत, बाबू डकैत जैसे मशहूर आतंकियों की चर्चा सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है. ल्यारी जो कि कराची का एक टाउन है. वहीं पाकिस्तान की राजनीति में कहा जाता है कि जिसने ल्यारी पर कब्जा किया, उसने कराची पर कब्जा कर लिया और उसकी कराची हो गई तो समझो उसका पूरा पाकिस्तान हो गया. धुरंधर की चर्चा के बीच अब रहमान डकैत के छोटे भाई उजैर बलोच का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. 

पत्रकार ने उड़ाई उजैर बलोच की धज्जियां

इस वीडियो में पत्रकार ने उजैर बलोच की अपने सवालों से धज्जियां उड़ाने काम किया था. पत्रकार कहता है, 'आप गुंडागर्दी से लाखों करोड़ों रुपये कमाते हैं, लूटमार करते हैं, लेकिन ल्यारी के लोगों के पास काम नहीं, खाना नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़के, अस्पताल और स्कूलों की हालत ठीक नहीं और आप यहां राजा बने बैठे हैं, उनके लिए क्या किया है आपने?. पत्रकार के सवाल पर उजैर बलोच तिलमिला उठता है और कहता है,  'अल्लाह ने मुझे ये चीजें दी है. मैं इन्हें अपने लोगों में बांट रहा हूं. मेरे साथ आइए. मैं आपको दिखाता हूं कि वे मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैंने उन्हें कितना कुछ दिया है. मैं हर दुख-तकलीफ में उनके साथ हूं, चाहे वो भूख हो, पानी की कमी हो, तरक्की हो, बेरोजगारी हो या कोई और समस्या'.

'मैंने आज तक एक चींटी नहीं मारी'

इसके बाद पत्रकार ने पूछा कि आपने अभी तक आपने कितने कत्ल किए हैं? इस पर उजैर बलोच कहता है, 'मैंने आज तक एक चिंटी नहीं मारी. पहले लोग मुझे डॉन बुलाते थे और अब आप भी, आवाम की सेवा का यह फल मिला है मुझे. मैंने तो बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई. मैंने अपनी आवाज बुलंद की. वही मेरी 'हत्या' थी, जब भी जरूरत पड़ी, मैंने लोगों के लिए आवाज उठाई. मैंने ल्यारी के अस्पतालों को सुधारा. अगर हत्यारा होने का मतलब गरीबों के लिए आवाज उठाना, उनके साथ खड़ा होना, उनकी मदद करना है तो अगर इससे मैं हत्यारा बनता हूं, तो यह आपकी मर्जी है'.

लोगों का रिएक्शन हो रहा वायरल

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. सबसे पहले तो लोगों ने इस पत्रकार की चिंता की है, जिसने उजैर बलोच के सामने खुलकर सवाल किए और उसे हत्यारा तक कह डाला. इस पर एक यूजर ने पूछा है, 'क्या यह पत्रकार अभी भी जिंदा है? क्योंकि जिस तरह से इसने सवाला किए, लगता नहीं है'. वहीं, कई यूजर्स ने इस पत्रकार को धुरंधर 2 में लाने को कहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

