NEET Paper Leak:'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान को मुंबई पुलिस ने लिया हिरासत में, घसीटकर वैन में ले गई पुलिस

फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस आयशा खान को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है. वह नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले स्टूडेंट्स का सपोर्ट करने एक प्रदर्शन का हिस्सा बनने गईं, जहां प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही आयशा, उनके भाई और दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी खुद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए दी है. आयशा खान ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी हिरासत के बारे में बताया है.

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शेयर किया वीडियो

एक्ट्रेस ने इस पूरी घटना को इंस्टाग्राम पर रिकॉर्ड किया और पुलिस वैन के अंदर और बाद में पुलिस स्टेशन से वीडियो शेयर किए. आयशा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कई वीडियो पोस्ट किए और आरोप लगाया कि सड़क पर शांति से खड़े होने के बावजूद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. एक वीडियो में आयशा खान ने कहा, 'मेरे हाथ सचमुच कांप रहे हैं. मुझे सिर्फ शांति से सड़क पर खड़े होने की वजह से पुलिस वैन में हिरासत में ले लिया गया.'

सड़क किनारे खड़ी थीं एक्ट्रेस

आयशा खान के मुताबिक, उन्होंने अभी विरोध-प्रदर्शन शुरू भी नहीं किया था. उनका कहना था कि जब पुलिस ने उनके भाई और कुछ दोस्तों को हिरासत में ले लिया, तो वह बस सड़क किनारे उनका इंतजार कर रही थीं. एक और वीडियो में आयशा ने दिखाया कि चार महिला पुलिसकर्मी उन्हें पुलिस वैन में ले जा रही थीं. क्लिप के साथ उन्होंने लिखा, 'अफसोस की बात है कि मुझे अंदर खींचने के लिए 4 महिला पुलिसकर्मियों की जरूरत पड़ी. लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछती हूं, क्यों? क्या मैंने कोई शोर मचाया? क्या मैंने कोई बातचीत शुरू की? मुझे किस लिए हिरासत में लिया गया? सड़क पर खड़े होने के लिए? मैं तो 5 लोगों के ग्रुप में भी नहीं थी.'

नीट स्टूडेंट्स का सपोर्ट

बाद में आयशा खान ने बताया कि उन्हें और बाकी लोगों को वर्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया. घटनाक्रम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वह नीट स्टूडेंट्स के समर्थन में दादर पहुंची थीं, साथ में उनके भाई और कुछ दोस्त भी थे. हालांकि, वहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद उन्हें बताया गया कि उस जगह पर विरोध-प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, जिसके बाद उनके भाई और दूसरे दोस्तों को हिरासत में ले लिया गया.

घसीटा और हिरासत में लिया

आयशा ने आगे आरोप लगाया कि जब वह स्थिति को समझने और अपने भाई का पता लगाने की कोशिश कर रही थीं, तो लगभग 15 पुलिसकर्मियों ने उन्हें पुलिस वैन में बैठने के लिए कहा. उन्होंने दावा किया कि इसके बाद उन्हें वर्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया. इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो शेयर करते हुए, जिसमें उन्हें पुलिस वैन में घसीटते हुए ले जाया जा रहा था, आयशा ने लिखा, 'शांति से खड़े रहने के कारण घसीटा गया और हिरासत में लिया गया. वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों से पूछा कि हमें हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला! सड़क पर खड़े रहना कब से अपराध हो गया?' आयशा खान का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.