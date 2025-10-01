नीम करोली बाबा की वजह से इस एक्ट्रेस की जिंदगी में हुआ चमत्कार, बोलीं- मेरी मां उन्हें तब से जानती हैं...

विज्ञापन

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुकीर्ति कांडपाल ने मशहूर नीम करोली बाबा के बारे में खास बातें बताई हैं. सुकीर्ति कांडपाल ने एक इवेंट के दौरान बाबा के बारे में कई अहम बातें बताईं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुकीर्ति कांडपाल ने मशहूर नीम करोली बाबा के बारे में खास बातें बताई हैं. सुकीर्ति कांडपाल ने एक इवेंट के दौरान बाबा के बारे में कई अहम बातें बताईं. साथ ही एक्ट्रेस ने बाबा संग अपनी मां के जुड़ाव के बारे में भी बताया. एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे बाबा से उन्हें मजबूती मिली और कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करने से उनकी जिंदगी में बड़े बदलाव आए. एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स ने बहुत बाद में बाबा के दर्शन किए थे, लेकिन उनकी मां तो साक्षात बाबा के दर्शन कर लौटी थी. एक्ट्रेस कहती हैं कि बाबा नीम करोली उनके दादाजी जैसे हैं.
 

एक्ट्रेस की जिंदगी में हुआ जादू

दिल मिल गए, बिग बॉस 8 और प्यार की ये एक कहानी जैसे शो में काम कर चुकीं सुकीर्ति खुद उत्तराखंड की रहने वाली हैं. एक्ट्रेस बताती हैं, 'मेरा सफर दूसरे लोगों से बहुत अलग है. पेरेंट्स की वजह से मेरी लाइफ बहुत आसान है. क्योंकि मैं 13 साल की थी ,जब पिता ने मुझे पढ़ाई के लिए मुंबई भेज दिया था. उस समय एक्टिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मन में था कि शायद में एक्ट्रेस बनूंगी. इस पर मेरे पेरेंट्स भी राजी हो गए. एक दिन में कैफे में बैठी थी और दिल मिल गए की टीम के एक मेंबर ने मुझे देखा. एक्ट्रेस बनना मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था. मां का बाबा करोली से जुड़ाव के खातिर यह सब हुआ'.

इन शो में कर चुकी हैं काम

एक्ट्रेस ने आगे बताया, 'मां ने मुझे बहुत छोटी उम्र में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा दिया था. जब भी में मानसिक तौर पर संकट में होती थी, तो इसी ने मुझे राह दिखाई. मेरी मां उस वक्त बाबा नीम करोली के यहां गई थी, जब उन्हें कोई जानता तक नहीं था'. एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनके अन्य टीवो शो में दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स, स्टोरी 9 मंथ्स की, काला टीका, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो शामिल हैं. सुकीर्ति टीवी के पॉपुलर शो अनुपमा में श्रुति आहूजा का रोल कर चुकी हैं.


 

