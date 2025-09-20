NDTV YUVA Exclusive: सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बोलीं रिया चक्रवर्ती, मुझे उस वक्त अफसोस करने का...

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती हाल में एनडीटीवी के युवा कॉनक्लेव में शामिल हुईं. इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी खुलकर बात की और बताया कि किस तरह उस वक्त हर किसी ने उन्हें केवल जज किया लेकिन उन्हें असल में दुख या अफसोस करने का समय ही नहीं मिला. रिया ने कहा, जो सबसे करीबी था सबसे बड़ा नुकसान तो उसी का हुआ. मुझे उस वक्त अफसोस करने का समय नहीं मिला. यह अफसोस कभी खत्म नहीं होता, उस समय गुस्सा आया था कि लोग इतनी सी बात नहीं समझ रहे.

टीवी पर आई क्लीन चिट की खबर तो नहीं हुआ यकीन

रिया ने बताया. जब मैं जमानत पर बाहर आ गई थी तब एक दिन मेरी मां ने कहा देखो टीवी पर बता रहे हैं कि तुम्हें क्लीन चिट मिल गई. मैंने कहा मां जब तक हमारे वकील हमें जानकारी नहीं देदेते हम किसी खबर पर यकीन नहीं कर सकते. जब हमें पता चला कि ये खबर पक्की है तो मैंने अपने भाई को गले लगाया. हम सभी एक पल को भावुक हो गए कि. अब हमारी जिंदगी बदल चुकी थी.

मां-बाप के लिए लगा अच्छा

रिया ने कहा, जिस चीज के लिए मुझपर आरोप लगे उसके बारे में जब क्लीन चिट मिली तब भी आप खुश नहीं हो सकते क्योंकि उसके एक किनारे पर आपका एक करीबी इंसान चला गया. घर वालों के बारे में बुरा लगा क्योंकि उनके लिए लोग गलत बोल रहे थे. मेरे मां-बाप पर आई नेगेटिविटी हट जाएगी ये अच्छा लगा. सीबीआई ने जिस दिन क्लीन चिट दिया..मां ने बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ. मुझे लगा कि गलत है. हम इंतजार कर रहे थे वकील बताएगा तब मानेंगे..इस फैसले के बाद भाई को गले लगाकर रोई, लगा हम सब बदल चुके हैं.