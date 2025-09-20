विज्ञापन

NDTV YUVA Exclusive: मिस वर्ल्ड में 120 प्रतियोगियों के साथ था मानुषी छिल्लर का मुकाबला, बोलीं- ब्यूटी पेजेंट के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी

NDTV युवा के मंच पर मिस वर्ल्ड 2017 और मिस इंडिया 2017 का खिताब जीत चुकीं एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर पहुंची.

मानुषी छिल्लर से एनडीटीवी युवा में खास बातचीत
नई दिल्ली:

शनिवार को 2017 की मिस वर्ल्ड और मशहूर अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने NDTV युवा मंच 2025 में हिस्सा लिया. एनडीटीवी युवा में इस बार जश्न-ए-Gen Z है, जिसके चलते युवा मंच पर युवाओं से बात की जा रही है. इस दौरान मानुषी छिल्लर ने बतौर अभिनेत्री और ब्यूटी पेजेंट ने अपना अनुभव शेयर किया. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि कितने कंटेस्टेंट्स के साथ उनका मुकाबला था. मानुषी छिल्लर ने कहा, 120 लड़कियों को हरा कर मिस वर्ल्ड जीतीं थीं. हम सभी अलग दिखती थीं. ब्यूटी पेजेंट आपकी यूनिक क्वालिटी और खासियत को रीप्रेजेंट करते हैं. मुझे लगता है कि उसमें कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा फैक्टर है.

सफलता की परिभाषा

इसके अलावा NDTV युवा मंच पर उन्होंने सफलता की परिभाषा बताई. Gen Z को सलाह देते हुए मानुषी छिल्लर ने कहा, 'मुझे बहुत चीजें करना का शौक है. मैं एक चीज करके बहुत जल्दी बोर हो जाती हूं. मैं एक खुद को एक चीज में लिमिट करके नहीं रख सकती. अगर मैं कल से थोड़ी बेहतर हूं आज तो मेरे लिए ये काफी है'.

पीजेंट गर्ल बॉलीवुड में क्यों एंट्री लेती हैं

पीजेंट गर्ल पर बात करते हुए मानुषी छिल्लर ने कहा, 'बॉलीवुड क्यों हमेशा कास्ट करता है. हमें ऑफर आता है फिल्मों से...जब कोई पीजेंट में होता है तो ये एक ऐसा प्लैटफॉर्म होता है जिस पर सबकी नजर होती है. बॉलीवुड को भी इनमें दिलचस्पी होती है तो अगर किसी को मौका मिले तो उसे आजमाने में क्या बुराई है. कॉम्पलिमेंट्स जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए...महिलों को हमेशा सुंदरता और लुक्स पर कॉम्पलिमेंट मिलते हैं पर कोई दिमाग या सोच-विचार पर किसी महिला की तारीफ नहीं करता.' 

बॉडी शेमिंग पर क्या बोंली मानुषी छिल्लर 

दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें. जिन लोगों को आप मेंटोर की तरह देखते हैं उनकी सुनें उन्हें देखें. दुनिया की बातसुनकर दिल पर ना लें. दो कान होते हैं एक से सुनें और कभी कभी दूसरे से निकाल भी दें. दूसरों के ओपीनियन से खुद को बुरा ना समझें.

आपको बता दें कि मानुषी छिल्लर बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं. उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां से लेकर राजकुमार राव की मालिक का नाम शामिल है. इसके अलावा वह साउथ की फिल्म ऑपरेशन वेलेंटाइन में भी अहम किरदार निभाती हुई नजर आ चुकी हैं, जिसे काफी सराहा गया है. 

