NDTV Good Times: आ गया Gen Z का नया अड्डा, 'एनडीटीवी गुड टाइम्स' लॉन्च पर सितारों का मेला

नए अंदाज में शुरू हुआ 'एनडीटीवी गुड टाइम्स'
नई दिल्ली:

एनडीटीवी (NDTV) ने अपनी तीन दशक पुरानी विरासत को एक नया आयाम देते हुए 'एनडीटीवी गुड टाइम्स' लॉन्च कर दिया है. इसकी लॉन्चिंग के मौके पर बॉलीवुड की कई हस्तियों ने हिस्सा लिया और अपनी खास परफॉर्मेंस भी दिखाई. एनडीटीवी गुड टाइम्स लॉन्च पर नेहा कक्कड़ और जुबिन नौटियाल ने अपनी खास परफॉर्मेंस दी. जबकि सिंगर शंकर महादेवन, एआर रहमान और सोनू निगम ने एनडीटीवी गुड टाइम्स के साथ जुड़ने को लेकर अपने विचार साझा किए. इन सभी कलाकारों ने 'एनडीटीवी गुड टाइम्स' के नए अवतार के लिए इसकी तारीफ भी की. 

'एनडीटीवी गुड टाइम्स' के लॉन्च के मौके पर नेहा कक्कड़ ने एकंर के मजेदार सवालों के जवाब भी दिए. वहीं जुबिन नौटियाल ने एनडीटीवी गुड टाइम्स के लिए कहा कि गुड टाइम्स मिस कर रहे थे खुश हैं कि वापस आ गया. आप लोग फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आ रहे हैं. नए म्यूजिक और फन के साथ. गुड लक. 

'एनडीटीवी गुड टाइम्स' के लॉन्च को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर शंकर महादेवन ने कहा कि आने वाले नए टैलेंट के लिए एनडीटीवी गुड टाइम्स बेहद खास और नई जगह होने वाली है.

बता दें कि एनडीटीवी गुड टाइम्स कई शहरों में प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ कॉन्सर्ट करेगा और ऐसी शामें आयोजित करेगा. एआर रहमान वाराणसी में गंगा के पवित्र घाटों पर जादू बिखेरेंगे, सोनू निगम श्रीनगर की डल झील पर मोहम्मद रफी के 100 वर्षों की यात्रा को श्रद्धांजलि देंगे, शंकर-एहसान-लॉय अपने जबरदस्त संगीत से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देंगे, जबकि जुबिन नौटियाल और नेहा कक्कड़ अपनी एनर्जी से दर्शकों का दिल जीत लेंगे. ये परफॉर्मेंस दर्शकों को एक गहरे जुड़ाव का एहसास दिलाएंगी.

