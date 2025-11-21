जुबिन नौटियाल NDTV गुड टाइम्स के साथ करेंगे अपना पहला इंडिया टूर, 14 दिसंबर से इंदौर से होगा शुरू

जुबिन नौटियाल की आवाज़ लाखों लोगों के लिए प्यार, चाहत और हीलिंग के अनगिनत पलों की साथी रही है. उनका म्यूज़िक भारत की पर्सनल और कलेक्टिव यादों के ताने-बाने में गहराई से बुना हुआ है, जिन धुनों ने नए भारत में एक पीढ़ी को डिफाइन किया है. वे अब पूरे देश में एक बड़े लाइव एक्सपीरियंस में बदलने के लिए तैयार हैं. NDTV गुड टाइम्स जुबिन नौटियाल का पहला, बड़ा पैन-इंडिया टूर करेगा. यह एक यादगार सफ़र है जो उनकी बेमिसाल ईमानदारी और सोलफुल परफॉर्मेंस को उन ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए डेडिकेटेड है, जिन्होंने उनकी आवाज़ को जिया, प्यार किया और उससे जुड़े हैं. यह टूर 14 दिसंबर, 2025 को शुरू होगा.

ऑडियंस उन गानों की पूरी लाइव फ़ोर्स महसूस करेगी, जिन्होंने मॉडर्न इंडियन रोमांस और चाहत को डिफाइन किया है — ‘लुट गए,' ‘रातां लंबियां,' और ‘हमनवा मेरे' से लेकर ‘तुम ही आना,' ‘बरबाद,' ‘दिल गलती कर बैठा,' ‘हम्मा,' जैसे बहुत पसंद किए जाने वाले गानों तक. यह म्यूज़िकल सफ़र दस शहरों में फैला है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़, इंदौर, लखनऊ, रायपुर और जयपुर के फ़ैन्स के लिए यादगार सोलफ़ुल एक्सपीरियंस का वादा करता है.

यह टूर पूरे भारत में एक रिदमिक सफ़र दिखाता है. 14 दिसंबर को इंदौर से शुरू होकर, 21 दिसंबर को लखनऊ, 26 दिसंबर को कोलकाता, 11 जनवरी को मुंबई, 18 जनवरी को बेंगलुरु, 30 जनवरी को अहमदाबाद, 14 फरवरी को रायपुर, 21 फरवरी को चंडीगढ़, 28 फरवरी को जयपुर और 22 मार्च को दिल्ली NCR में खत्म होगा. NDTV के चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर, राहुल शॉ ने कहा, “जुबिन नौटियाल की आवाज़ लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है. उनका म्यूज़िक सच में मॉडर्न इंडिया की आवाज़ है. यह पैन-इंडिया टूर NDTV गुड टाइम्स का एक कमिटमेंट है कि वह देश को शेयर किए गए यादगार कल्चरल पलों के ज़रिए एक साथ लाए. हमें इस एक्सपीरियंस को होस्ट करने पर गर्व है, जो 2025 की सबसे पक्की म्यूज़िकल जर्नी होने का वादा करता है.”

इस बड़े पैन-इंडिया टूर के साथ, NDTV गुड टाइम्स कल्चर और म्यूज़िक के ज़रिए देश को एक करने का अपना सफ़र जारी रखे हुए है और उस आर्टिस्टिक टैलेंट का जश्न मना रहा है जो सच में देश के हर हिस्से से जुड़ा है. यह अनुभव दर्शकों को नई मिलकर यादें बनाने का न्योता है. जुबिन नौटियाल के साथ बेहतरीन म्यूज़िकल अनुभव सच में पूरे देश का इंतज़ार कर रहा है.