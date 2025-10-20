बीआर चोपड़ा की महाभारत में इस एक्ट्रेस ने निभाया था पंकज धीर की मां का रोल, कुंती बन कर्ण से मांगा था बलिदान

बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार अदा करने वाले पंकज धीर अचानक इस दुनिया को छोड़ कर चले गए. इस मौके पर फैन्स उनकी एक्टिंग को याद कर रहे हैं. साथ ही महाभारत में उनकी मां का रोल अदा करने वाली कुंती की भी याद कई फैन्स को आ रही है. महाभारत में कुंती बनकर कर्ण से दुनिया का सबसे बड़ा त्याग मांगने वाली एक्ट्रेस अब कहां हैं और क्या कर रही हैं. ये कई लोग जानना चाहते हैं. चलिए आपको बताते हैं वो कौन थी और अब किस हाल में हैं.

कौन थी कुंती बनी एक्ट्रेस

बीआर चोपड़ा की महाभारत में कुंती बनी एक्ट्रेस का नाम है नाजनीन. नाजनीन का जन्म 23 फरवरी 1958 को कोलकाता में हुआ था. वो बचपन से ही बेहद खूबसूरत थीं और एयर होस्टेस बनना चाहती थीं. लेकिन मां की इच्छा पर उन्होंने फिल्मों में कदम रखा. उनकी पहली फिल्म सारेगामापा (1972) थी, जिसके बाद उन्होंने कोरा कागज, दो उस्ताद, फौजी, बिन फेरे हम तेरे जैसी फिल्मों में काम किया. उनकी पहली लीड फिल्म चलते चलते (1976) थी. जिसमें उन्होंने बोल्ड अवतार से सबको चौंका दिया. लेकिन इसके बाद उन्हें B-ग्रेड फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, जिससे उनकी इमेज पर असर पड़ा और करियर धीरे धीरे ठहर सा गया. फिल्मों से दूरी बनाने के बाद नाजनीन ने टीवी की दुनिया का रुख किया और बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कुंती का किरदार निभाया. इस रोल ने उन्हें हर घर में पहचान दिलाई. लेकिन शो खत्म होने के बाद वो अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गईं.

अब कहां हैं नाजनीन?

नाजनीन लंबे समय से लाइमलाइट से पूरी तरह दूर हैं. पिछले तीन दशकों से न तो वो किसी फिल्म में नजर आईं और न ही किसी इंटरव्यू में. वो एक्ट्रेस नीतू सिंह की भी अच्छी दोस्त रही हैं लेकिन उनसे भी टच में नहीं हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्होंने शादी करके घर बसा लिया था और उनकी दो बेटियां भी हैं.