स्त्री 2 और मुंज्या के बाद आएगा थामा, सबसे खतरनाक भूतिया विलेन बनेगा ये एक्टर, जिसका नहीं होगा अंत

स्त्री 2 के बीती 15 अगस्त पर एक साल पूरा होने के मौके पर मेकर्स ने अपनी अगली हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' के टीजर से पर्दा हटाया था. फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगे. बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म में विलेन के रोल में दिखेंगे. वह फिल्म में पिशाच के किरदार में होंगे. फिलहाल फिल्म का पहला पार्ट रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले दूसरे पार्ट की चर्चा भी जोरों से हो रही है. कहा जा रहा है कि थामा के पहले पार्ट में नवाजुद्दीन के पिशाच रोल का अंत नहीं होगा और यह रोल फिल्म के दूसरे पार्ट में भी दर्शकों का पसीना छुड़ाएगा.



थामा पार्ट 2 में मरेगा विलेन?

इस दिवाली रिलीज होने जा रही थामा में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के बीच थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा. वहीं, कपल की लव-स्टोरी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक वैंपायर विलेन बनकर एंट्री लेंगे. बीते सप्ताह फिल्म से फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था, जिसने फिल्म के लिए बेताबी बढ़ा दी है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, जैसा कि स्त्री 2 में सरकटे का अंत हुआ है, वैसे थामा में वैंपायर का अंत नहीं होगा. फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार और निर्माता दिनेश विजान ने फिल्म के विलेन को दूसरे पार्ट तक ले जाने का प्लान बनाया है.



किसका क्या होगा रोल?

रिपोर्ट्स की मानें तो, ना सिर्फ नवाजुद्दीन बल्कि आयुष्मान, रश्मिका और परेश रावल भी फिल्म के दूसरे पार्ट में नजर आएंगे. ठीक उसी तरह जैसे कि स्त्री 2 में पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना को देखा गया था. फिल्म में आयुष्मान का रोल एक इतिहास के जानकर और परेश रावल भूतिया शक्ति के अधय्यन करने वाले शख्स का किरदार करेंगे. स्त्री और भेड़िया की तरह रोशन शंकर ने ही फिल्म थामा का स्क्रीनप्ले किया है और डायलॉग भी लिखे हैं. अब देखना है कि मडोक के पिटारे से आ रही एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा दर्शकों को कितना डराती और हंसाती है.