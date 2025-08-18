नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हर फिल्म के बाद खामियां गिनाती है उनकी बेटी, एक्टर ने कहा- जानती नहीं पापा बड़े एक्टर हैं...

बॉलीवुड के जाने-माने स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी बेहतरीन एक्टिंग और अलग-अलग किरदारों के लिए मशहूर हैं. लेकिन उनकी निजी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है. जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. इस पहलू में उनकी प्यारी बेटी भी शामिल है. हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी शोरा के साथ अपने खूबसूरत रिश्ते के बारे में बताया. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि कब वो अपनी बेटी के साथ सख्ती से पेश आते हैं और कब प्यार से. एक पिता और एक्टर होने के साथ वो किस तरह काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाए रखते हैं. इस पर भी एक्टर ने काफी एक्सपीरियंस शेयर किए हैं.

नवाज़ुद्दीन और बेटी शोरा का रिश्ता

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी बेटी शोरा इस समय दुबई में पढ़ाई कर रही है और वे उससे बेहद जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि शोरा उनकी आंखों का तारा है और हमेशा उन्हें जमीन से जुड़े रहने की याद दिलाती है.. उन्होंने कहा,"मैं कभी-कभी उस पर गुस्सा कर देता हूं, लेकिन वो मुझे बहुत प्यारी है.” नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि उनकी बेटी कभी कभी मूंहफट भी लगती है. क्योंकि वो बहुत खुलकर उन्हें क्रिटिसाइज करती है. वो इस बात की फिक्र भी नहीं करती कि उनके पिता कितने बड़े एक्टर हैं. नवाज कहते हैं कि उनकी बेटी उन्हें खामियां गिनाने में जरा भी पीछे नहीं रहती. इस लिए वो उनकी बहुत सारी फिल्में देखती भी है. नवाजुद्दीन का मानना है कि शोरा की सादगी और साफगोई ही उन्हें स्टारडम के बीच भी जमीन से जुड़े रहने में मदद करती है.

पत्नी आलिया के आरोप

नवाजुद्दीन की निजी जिंदगी उतनी आसान नहीं रही है. उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी ने आरोप लगाया था कि नवाजुद्दीन ने बच्चों को समय नहीं दिया और उनका रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा. आलिया के मुताबिक बच्चे हमेशा से उनके साथ ही रहे हैं और अपने पिता के साथ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहते. उन्होंने कहा कि शोरा और छोटे बेटे की पढ़ाई और इमोशन्स पर भी इस दूरियों का असर पड़ा है. आलिया का यह भी कहना था कि नवाजुद्दीन पहले जैसे इंसान नहीं रहे और शोहरत पाने की चाह में उन्होंने परिवार को नजरअंदाज किया. बता दें कि अदालत ने बाद में बच्चों को आलिया के साथ दुबई भेजने का फैसला सुनाया था.

