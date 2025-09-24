शाहरुख खान से हाथ मिलाने के बाद नेशनल अवॉर्ड की जूरी मेंबर ने नहीं धोए हाथ, बोलीं- आपकी इंसानियत हमें प्रेरित करती है

33 साल के शानदार फिल्मी करियर के बाद शाहरुख खान को पहला नेशनल अवॉर्ड मिला है. यह अवॉर्ड न सिर्फ शाहरुख, उनके परिवार और फैंस के लिए खास है, बल्कि 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड की जूरी मेंबर प्रकृति मिश्रा के लिए भी बेहद खास है. इस बात की जानकारी प्रकृति ने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है. उन्होंने शाहरुख खान के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कीं और एक लंबा पोस्ट लिखकर अपनी खुशी जाहिर की. इस पोस्ट में उन्होंने कुछ ऐसा बताया, जो शाहरुख की लोकप्रियता को दर्शाता है.

प्रकृति मिश्रा ने बताया कि जब वह 11 जूरी मेंबर्स में से एक चुनी गईं, तो उन्हें नहीं पता था कि वह शाहरुख खान को उनके करियर का पहला नेशनल अवॉर्ड देने वाली पैनल का हिस्सा होंगी. उन्होंने लिखा, "इस खास मौके का हिस्सा बनकर मुझे लगा कि अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं, तो पूरी दुनिया उसे पूरा करने में जुट जाती है. यह जीत हर उस कलाकार की जीत है, जो इस सपने को जीता है. शाहरुख खान सर, आपकी मेहनत और इंसानियत हमें प्रेरित करती है."

प्रकृति मिश्रा ने शाहरुख खान को बधाई देते हुए आगे लिखा, "यह अवॉर्ड आपके लिए बहुत खास है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उस पैनल का हिस्सा थी, जिसने आपको यह सम्मान दिलाया." पोस्ट के आखिरी में प्रकृति मिश्रा ने मजेदार बात लिखी, "मैंने शाहरुख से हाथ मिलाने के बाद अपने हाथ नहीं धोए." शाहरुख को यह अवॉर्ड फिल्म 'जवान' के लिए मिला है.

प्रकृति मिश्रा ज्यादातर उड़िया फिल्मों और हिंदी टीवी शोज में नजर आई हैं. उन्हें 2018 में उड़िया फिल्म 'हैलो अर्सी' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिल चुका है. उनके मशहूर शोज में 'बिट्टी बिजनेस वाली', 'लाल इश्क' और 'एस ऑफ स्पेस 2' शामिल हैं.