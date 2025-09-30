विज्ञापन

नसीब अपना अपना में टेढ़ी चोटी वाली चंदा 39 साल बाद दिखने लगीं ऐसी, राधिका सरथ कुमार बन गई हैं बड़ी राजनेता

ऋषि कपूर के साथ नसीब अपना अपना में राधिका शरद कुमार मुख्य रोल में देखी गई थीं. राधिका का किरदार 'चंदा' बहुत पॉपुलर हुआ था. खासकर राधिका की हेयरस्टाइल और उनकी कॉमिक टाइमिंग सबसे ज्यादा पसंद की गई थी.

Read Time: 3 mins
Share
नसीब अपना अपना में टेढ़ी चोटी वाली चंदा 39 साल बाद दिखने लगीं ऐसी, राधिका सरथ कुमार बन गई हैं बड़ी राजनेता
नसीब अपना अपना एक्ट्रेस बन गई हैं राजनेता
नई दिल्ली:

ऋषि कपूर और फराह नाज की फिल्म 'नसीब अपना-अपना' तो सभी को याद होगी. फिल्म को 1986 में बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, और टीवी पर आने के बाद फिल्म को पसंद भी किया गया.  फिल्म में ऋषि कपूर और फराह नाज के अलावा चंदा भी थी, जिसकी टेढ़ी चोटी और भोलेपन से भरे किरदार को सराहा गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने भोलेपन से सबका दिल जीतने वाली चंदा...यानी राधिका सरथ कुमार बीजेपी की नेता बन गई हैं. अगर आपको भी एक्ट्रेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो चलिए उनके बारे में आपको इस पोस्ट में बताते हैं.

एक्ट्रेस ने साल 2000 में ही राजनीति में एंट्री मार ली थी. एक्ट्रेस ने सबसे पहले ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़कम (एआईएडीएमके) की सदस्यता ली. उसके बाद एक्ट्रेस ने कुछ साल द्रविड़ मुनेत्र कड़कम (डीएमके) और अखिल भारतीय समथुवा मक्कल काची (एआईएसएमके) पार्टी को भी दिए लेकिन बीते साल 2024 में एक्ट्रेस और उनके पति ने बीजेपी ज्वाइन कर ली. राधिका सरथ कुमार को विरुधुनगर लोकसभा सीट से चुनाव के लिए उतारा गया, लेकिन एक्ट्रेस हार गईं.

फिल्मों में भोली सी चंपा का रोल प्ले करने वाली राधिका सरथ कुमार सिर्फ राजनीति में ही सक्रिय नहीं हैं, बल्कि बिजनेस भी संभालती हैं. एक्ट्रेस इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रहती हैं और बॉलीवुड सेलेब्स के साथ पोस्ट शेयर करती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने ऋषि कपूर की बेटी ऋद्धिमा कपूर को जन्मदिन की बधाई दी थी और पोस्ट के जरिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया था. एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर 5 लाख 55 हजार लोग फॉलो करते हैं.

एक्ट्रेस ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि तेलुगू, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है. एक्ट्रेस की हिंदी सिनेमा में 'मेरा पति सिर्फ मेरा है,' 'आज का अर्जुन,' और 'हिम्मतवाला' शामिल हैं. एक्ट्रेस ने आखिरी फिल्म 'वानम कोट्टट्टम' की थी, जोकि एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी. इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ विक्रम प्रभु भी थे. फिलहाल राधिका अपना बिजनेस और राजनीति करियर दोनों संभाल रही है. एक्ट्रेस अपने परिवार को भी पूरा टाइम देती हैं. उन्होंने कई बार अपनी फुल फैमिली फोटोज शेयर की हैं. राधिका के दो बच्चे हैं, एक्ट्रेस ने बेटे राहुल को 2004 में जन्म दिया. एक्ट्रेस की एक बेटी भी है, जिसकी शादी हो चुकी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Radhika Sarathkumar, Radhika Sarathkumar Latest Photos, Radhika Sarathkumar News, Naseeb Pna Apna, Naseeb Apna Apna 1986
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com