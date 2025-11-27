विज्ञापन

बीमार धर्मेंद्र को देखने गई थी उनकी ये एक्ट्रेस, आधे घंटे तक अस्पताल के बाहर किया इंतजार, स्टाफ ने नहीं दिया मिलने

धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंचीं मुमताज, 30 मिनट इंतजार के बाद भी स्टाफ ने अंदर जाने नहीं दिया. जानिए पूरा भावुक किस्सा.

Read Time: 3 mins
Share
बीमार धर्मेंद्र को देखने गई थी उनकी ये एक्ट्रेस, आधे घंटे तक अस्पताल के बाहर किया इंतजार, स्टाफ ने नहीं दिया मिलने
मुमताज का खुलासा, अस्पताल में धर्मेंद्र से मिलने नहीं दिया
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और शानदार अदाकारी से पहचान बनाने वाली मुमताज ने हाल ही में धर्मेंद्र को याद करते हुए एक दिल छू लेने वाली बात बताई. झील के उस पार और लोफर जैसी हिट फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम कर चुकी मुमताज ने बताया कि वो उन्हें देखने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंची थीं. लेकिन वहां स्टाफ ने कहा कि धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा. मुमताज करीब 30 मिनट तक बाहर बैठी रहीं, इस उम्मीद में कि शायद एक झलक मिल जाए, पर आखिरकार उन्हें बिना मिले ही लौटना पड़ा.  

ये भी पढ़ें: 'क्यों राजकीय सम्मान के साथ नहीं दी गई धर्मेंद्र को अंतिम विदाई?' इस एक्ट्रेस ने देओल परिवार से पूछे सवाल

2021 की वो मीठी और आखिरी मुलाकात

मुमताज ने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र को आखिरी बार 2021 में उनके घर पर देखा था. वो मुलाकात बेहद प्यारी थी. धर्मेंद्र हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मिले, और उनका अपनापन देखकर मुमताज बहुत खुश हुईं. उन्हें क्या पता था कि वही उनके बीच की आखिरी मुलाकात साबित होगी. इस याद को बताते हुए भी मुमताज की आवाज भर आई.

धरम जी की सादगी पर फिदा थीं मुमताज

मुमताज ने कहा कि उन्हें हेमा मालिनी और पूरे परिवार के लिए बहुत दुख है. हेमा जी हमेशा धर्मेंद्र का पूरा खयाल रखती थीं और इस समय उनका दर्द समझना आसान नहीं है. मुमताज ने धर्मेंद्र को 'गोल्डन हार्ट' वाला इंसान बताया जो मिलनसार थे, सरल थे और हर किसी से तुरंत घुलमिल जाते थे. यही वजह है कि लोग आज भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे.

यादों में जिंदा रहेगा सिनेमा का ये लेजेंड

मुमताज ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के साथ कई यादगार तस्वीरें भी शेयर कीं और लिखा, 'धरम जी, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे.' 89 साल की उम्र में उनका जाना सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है. आज बांदरा के ताज लैंड्स एंड में रखी प्रार्थना सभा में उनके चाहने वाले उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंच रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Mumtaz, Dharmendra Prayer Meet, Actress Mumtaz, Actor Dharmendra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com