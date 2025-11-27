धर्मेंद्र के निधन से शोक में डूबा ये एक्टर, बोला- हमारा ही-मैन चला गया

धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. 24 नवंबर को अचानक उनके निधन ने हर किसी को चौंका दिया. धर्मेंद्र 89 साल के थे. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. 27 नवंबर को मुंबई के ताज होटल में धर्मेंद्र की प्रेयर मीट रखी गई. इस प्रेयर मीट में बॉलीवुड के कई सितारों ने हिस्सा लिया और धर्मेंद्र से जुड़ी यादों को एक-दूसरे के साथ शेयर किया. वहीं प्रेयर मीट में पहुंचे मुकेश खन्ना ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया और कहा कि हमारा ही-मैन चला गया.

क्या बोले मुकेश खन्ना

मुकेश खन्ना के वीडियो को नमस्ते बॉलीवुड नाम के इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में पैपराजी से बात करते हुए मुकेश खन्ना कहते हैं, 'हमारा इंडस्ट्री का अच्छा इंसान चला गया. हमारा ही-मैन चला गया. हमारा स्टार चला गया. स्टारों में जो सबसे बड़ा था वो चला गया. उनके जैसा इंसान कभी नहीं मिलेगा आपको जो धरम जी में था. उनमें पॉजिटिवनेस थी. उनके चेहरे पर जो रौनक थी वो कहीं नहीं मिलेगी.'

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में कौन-कौन पहुंचा

सोशल मीडिया पर मुकेश खन्ना का यह वीडियो वायरल हो रहा है. आपको बता दें कि धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में सनी देओल, बॉबी देओल, अभय देओल, करण देओल, आर्यमन देओल, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार, रेखा, करण जौहर, सुभाष घई, सोनाक्षी सिन्हा ज़हीर इकबाल, चंकी पांडे, अनु मलिक, सोनू निगम, कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, विजय वर्मा, फातिमा सना शेख, आर्यन खान, तब्बू, मनजीत मान, विद्या बालन, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, शरमन जोशी, प्रीति सप्रू, टाइगर श्रॉफ, दिव्या दत्ता, विवेक ओबेरॉय, सुरेश ओबेरॉय, संजय खान, अनिल शर्मा, गुड्डू धनोआ, बब्बू मेहरा, अवतार गिल, योगेश लखानी, शबाना आजमी, अब्बास-मस्तान, भूषण कुमार और मुकेश खन्ना सहित अन्य सितारे रहे मौजूद.