क्या धर्मेंद्र की इस इच्छा को पूरा करेंगे सलमान खान ? 10 साल पहले धरम पाजी ने कही थी ये बात

बॉलीवुड एक ऐसे सितारे को खो चुका है, जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती. धर्मेंद्र- वो नाम जिसने हिंदी सिनेमा को न सिर्फ यादगार फिल्में दीं, बल्कि असली हीरो का मतलब भी समझाया. पर्दे पर उनकी मुस्कान और दमदार एक्शन ने लाखों दिल जीते, तो असल जिंदगी में उनकी सादगी सादापन और प्यार उन्हें सबका फेवरेट बना देता था. उनके जाने के बाद आज हर कोई उनकी यादों के सहारे बैठा है. इसी बीच एक पुरानी बात फिर चर्चा में है. एक ख्वाहिश जो धर्मेंद्र ने करीब 10 साल पहले जाहिर की थी. वो ख्वाहिश थी, उनकी बायोपिक में लीड रोल निभाने वाले एक्टर की. क्या सलमान खान अब इसे सच करेंगे?

10 साल पहले कही थी बात

2015 में फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने बताया था कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं. लेकिन अपनी ही स्टाइल में उन्होंने हंसते हुए कहा,'मैं लिखता हूं फिर रख देता हूं… मैं थोड़ा लेजी हूं.' इसी बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि अगर उनकी जिंदगी पर फिल्म बने तो वो किसे निभाते हुए देखना चाहेंगे? बिना एक पल भी सोचे उन्होंने कहा था,‘सलमान खान ही मेरी बायोपिक के लिए बेस्ट और अकेली चॉइस हैं.' उनका ये जवाब सिर्फ एक पसंद नहीं, बल्कि सलमान के प्रति उनके गहरे प्यार और सम्मान को दिखाता था. धर्मेंद्र हमेशा सलमान को अपना तीसरा बेटा कहते थे. उन्होंने कई मौकों पर कहा कि उनमें उन्हें अपनी ही जवानी की झलक दिखती है.



सलमान धर्मेंद्र का रिश्ता

सलमान खान कई बार पब्लिकली कह चुके हैं कि धर्मेंद्र उनके लिए पिता जैसे हैं. दोनों के बीच सालों का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि एक इमोशनल जुड़ाव का था. सलमान ने कई इंटरव्यू में कहा कि वो धर्मेंद्र से बहुत सीखते हैं और उनकी दिलदारी की हमेशा तारीफ करते हैं.अब जब धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे, ये पुराना इंटरव्यू एक सवाल छोड़ गया है कि

क्या सलमान खान धर्मेंद्र की ये आखिरी इच्छा पूरी करेंगे?