धनुष से शादी की अफवाहों के बीच मृणाल ठाकुर ने शेयर किया पहला पोस्ट, लिखा- अनशेकन हूं

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं. दरअसल, हाल ही में तमिल सुपरस्टार धनुष से उनके लिंकअप की खबरों के बाद शादी की अफवाहें सामने आईं. फ्री प्रैस जर्नल की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के मौके पर शादी करने वाले हैं. हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में इन अफवाहों को एक्ट्रेस के करीबी सूत्र ने खारिज किया और बताया कि मृणाल की अपकमिंग फिल्म फरवरी में रिलीज के लिए तैयार है. हालांकि खुद एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर या धनुष ने इन खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया. लेकिन अब इन अफवाहों के बीच मृणाल ठाकुर ने पहला इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मृणाल ठाकुर की वायरल पोस्ट क्या है?

इंस्टाग्राम पर कुछ घंटे पहले शेयर किए गए वीडियो में मृणाल ठाकुर एक बोट में बैठकर समुद्र की हवा और गोल्डन सनलाइट को एन्जॉय करते हुए नजर आ रही हैं. वहीं उनके चेहरे पर मुस्कान और बाल बिखरे हुए हैं. उन्होंने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, ग्राउंडेड, ग्लोइंग और अनशेकन, जो अफवाहों के बीच हिंट देता है कि वह शांत हैं और इनका उनपर कोई असर नहीं पड़ा है.

धनुष से शादी की अफवाह कैसे शुरू हुई?

धनुष और मृणाल की शादी की अफवाह पिछले कुछ दिनों पहले आई एक रिपोर्ट से शुरू हुईं, जिसमें दावा किया गया कि दोनों एक्टर्स 14 फरवरी 2026 को वेलेंटाइन डे के दिन शादी करने वाले हैं. इस खबर से सोशल मीडिया पर दोनों के रिलेशनशिप की चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि धनुष या मृणाल ठाकुर ने इन खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है और ना ही अपने रिश्ते पर मोहर लगाई है.

सूत्रों ने क्या कहा – अफवाह फेक है

हिंदुस्तान टाइम्स के सूत्रों ने मृणाल ठाकुर और धनुष की शादी की खबरों को अफवाह बताया. रिपोर्ट में उन्होंने एक सोर्स का जिक्र किया, जिन्होंने कहा, मृणाल अगले महीने शादी नहीं कर रही हैं, जो खबरें आग की तरह फैली हुई है. उनकी फिल्म फरवरी में रिलीज को तैयार है. वह शादी क्यों करेंगी जब उनकी फिल्म रिलीज के करीब है. मार्च में उनकी अन्य तेलुगू फिल्म रिलीज होगी.

मृणाल का करियर अपडेट

वर्कफ्रंट की बात करें तो मृणाल ठाकुर आखिरी बार अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 में नजर आई थीं, जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी. वहीं इसी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान धनुष एक्ट्रेस को सपोर्ट करने पहुंचे थे. इसके अलावा सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ अपकमिंग फिल्म दो दीवाने शहर में मृणाल ठाकुर नजर आने वाली हैं, जो कि उनकी कथित वेडिंग डेट के आसपास रिलीज होगी.