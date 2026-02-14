विज्ञापन

धनुष से शादी की अफवाहों के बीच अक्षय कुमार ने खींची मृणाल ठाकुर की टांग, एक्ट्रेस ने दे डाला रिलेशनशिप अपडेट

अक्षय कुमार के गेम शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में  रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दो दीवाने शहर में' को प्रमोट करने पहुंचीं एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने अपने 'सिंगल' होने का अपडेट दिया. 

Read Time: 2 mins
Share
धनुष से शादी की अफवाहों के बीच अक्षय कुमार ने खींची मृणाल ठाकुर की टांग, एक्ट्रेस ने दे डाला रिलेशनशिप अपडेट
अक्षय कुमार को मृणाल ठाकुर ने दिया जवाब
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी जल्द ही रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दो दीवाने शहर में' में नजर आएंगे. यह फिल्म दो ऐसे लोगों की कहानी है, जो यह सिखाती है कि हर वक्त परफेक्ट होना जरूरी नहीं है. फिल्म की टीम इन दिनों प्रमोशन के लिए कर रही है. अक्षय कुमार के गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के आने वाले एपिसोड में फिल्म की टीम नजर आएगी, जिसमें मृणाल ठाकुर, सिद्धांत चतुर्वेदी और डायरेक्टर रवि उदयावर नजर आएंगे. इस एपिसोड में अभिनेत्री ने खुलासा किया कि वह फिलहाल किसी रिलेशनशिप में नहीं है. 

अक्षय कुमार के सवाल का मृणाल ठाकुर ने दिया अपडेट

अक्षय कुमार इस एपिसोड में मृणाल की टांग खींचते हुए पूछते हैं, "मृणाल, सोशल मीडिया पर आपके बारे में काफी चर्चा चल रही है. आपका अभी रिलेशनशिप स्टेट्स क्या है?" यह सवाल सुनकर मृणाल ने बिना झिझक के जवाब दिया, "मैं अभी सिंगल हूं और मिंगल होने के लिए तैयार हूं." अक्षय ने इस पल को जाने नहीं दिया और दर्शकों में से एक आदमी को उठने के लिए कहा. उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया कि वह शादीशुदा है. अक्षय ने उसे देखकर मजेदार जवाब देते हुए कहा, "मैं मिंगल करने के लिए नहीं बुला रहा था." जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कुछ समय से सोशल मीडिया पर मृणाल और साउथ एक्टर धनुष के रिश्ते और शादी के बारे में काफी अफवाहें उड़ी थीं. हालांकि, अभिनेत्री ने अपने इस जवाब से अफवाहों पर विराम लगा दिया है. 

ये भी पढ़ें- धनुष से कितनी छोटी हैं मृणाल ठाकुर, वेलेंटाइन डे पर करेंगी रजनीकांत के एक्स दामाद से दूसरी शादी? जानें दोनों की उम्र का फासला और नेटवर्थ

मृणाल ठाकुर की फिल्म दो दीवाने शहर में के बारे में

रवि उदयावर द्वारा निर्देशित, यह एक आधुनिक, यथार्थवादी प्रेम कहानी है. इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं. इन दोनों के अलावा फिल्म में ईला अरुण, जॉय सेनगुप्ता, आयशा रजा, विराज गेहलानी, संदीपा धर, दीपराज राणा, मोना अम्बेगांवकर, अचिंत कौर और नवीन कौशिक भी नजर आएंगे. फिल्म के कुछ गाने रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें लोगों की तरफ से काफी प्यार मिल रहा है. वहीं, सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि फिल्म को दर्शक कितना प्यार देते हैं. संजय लीला भंसाली के भंसाली प्रोडक्शंस और जी स्टूडियोज के बैनर तले बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'दो दीवाने शहर में' 20 फरवरी को रिलीज होगी

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Akshay Kumar, Mrunal Thakur, Dhanush, Akshay Kumar Show
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com