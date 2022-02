Mouni Roy ने हाथों में मेहंदी के साथ बीच किनारे से शेयर कीं तस्वीरें, BFF बोलीं- शादी के बाद की पहली शाम...

इन तस्वीरों में मौनी बहुत ही गॉर्जियस नजर आ रही हैं. इसमें उनके हाथों में लगी हुई मेहंदी उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है. इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इसके कैप्शन में लिखा है, "Of Sonnets sunsets & my shaakhaa pola..♥️ Made by my dearest 🐝 bzzzzz @ibrentgoble". Mouni Roy की इस पोस्ट पर उनके साथी कलाकार भी कमेंट कर रहे हैं. टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने पोस्ट परा जहां दिल इमोजी बनाई है, वहीं आश्का गोराडिया ने लिखा है, "तुम्हारी शादी के बाद की पहली शाम. इट वाज परफेक्ट. हम सब, समुद्र और गोल्डन सन".

बता दें कि Mouni Roy आज बॉलीवुड और टीवी की एक सफल अभिनेत्री हैं. उनके ग्लैमरस अंदाज और अभिनय की हर ओर चर्चा होती है. कम समय में मौनी ने बड़ा मुकाम हासिल किया है. टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वालीं मौनी ने अक्षय कुमार जैसे दिग्गज कलाकार के साथ भी स्क्रीन शेयर किया है. इसके साथ ही वे जल्द ही अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी नजर आने वाली हैं.

